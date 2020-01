Tokyo Auto Salon/Una Lamborghini molto choc

A lasciare forse basiti è soprattutto il colore confetto che abbinato ad una Lamborghini può sconcertare, ma non il possessore che l’ha voluta esattamente così per un’insistente richiesta della consorte. Al punto da mettersi in coda per poterla finalmente avere dalla divisione modelli speciali del brandi di Sant’Agata Bolognese. Meno «choccante» è l’abitacolo con finitire che i servono di materiali davvero esclusivi in grado di fare la differenza rispetto ai canoni estetici tradizionali delle Lambo.