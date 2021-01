Tokyo chiude in calo. I listini europei sono attesi ad un’apertura in ribasso Dopo la caduta di mercoledì, oggi le Borse europee sono attese in calo. Pesa l’incertezza su Covid e vaccinazioni.

(EPA)

Dopo la caduta di mercoledì, oggi le Borse europee sono attese in calo. Pesa l’incertezza su Covid e vaccinazioni.

2' di lettura

Tokyo ha chiuso in calo. I future sui principali listini europei indicano che l’apertura sarà al ribasso. Sui mercati, insomma, inizia a tirare il vento dell’incertezza: i vaccini arrivano a rilento in Europa, Bruxelles avvia una battaglia con AstraZeneca, le varianti del coronavirus preoccupano.

La grande incertezza

Il 2021 era iniziato con una grande speranza per le Borse (e per tutti): che i vaccini avrebbero piano piano riportato il mondo alla normalità nella seconda metà dell’anno. Sulla base di questa scommessa, le Borse da novembre (quando i vaccini di Moderna e Pfizer hanno terminato li test) hanno messo in scena un gigantesco rally. Ecco perché ora qualunque cosa possa andare storto sul fronte dei vaccini ha un forte impatto: non solo perché dall’esito della campagna vaccinale dipende la ripresa economica globale, ma anche perché le Borse già scontavano tutto il bene possibile. Ecco perché ieri sono cadute. E oggi resteranno comunque in balia delle notizie.

Loading...

Il caso italiano

In Italia a questa incertezza si somma anche quella politica. Oggi continueranno le consultazioni al Quirinale, per cercare di ridare un Governo al Paese. Questo per ora ha pesato poco sui mercati (ieri lo spread tra BTp e Bund ha chiuso a 118 punti base), ma di certo in una fase così incerta per la pandemia una crisi politica non giova. Occhi, dunque, anche su questo. Anche perché oggi il Tesoro offre in asta BTp e CcTeu per quasi 9 miliardi.

Gli appuntamenti di oggi

Oggi è il giorno delle vendite al dettaglio in Giappone, della fiducia dei consumatori in Italia e dell'inflazione in Germania. Dagli Stati Uniti, come di consueto, arriva il dato settimanale sui sussidi alla disoccupazione. Arrivano poi la bilancia commerciale, il Pil del quarto trimestre e le vendite di nuove case.

Oggi la Bce pubblica i risultati della campagna 2020 per misurare i rischi che gravano sulle maggiori banche della zona euro.