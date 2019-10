Borse caute su trattative Usa-Cina. Piazza Affari tiene con Juve capolista Il calo degli ordini all'industria tedeschi e il clima di freddezza tra Usa e Cina in vista del nuovo round di negoziati sul commercio tengono a freno la voglia di rimbalzo dei listini di Andrea Fontana

Dopo un periodo di passione per i mercati finanziari, appesantiti da una sfilata di dati economici peggiori del previsto sia in Europa sia negli Stati Uniti, la partenza di settimana delle Borse europee è ancora debole e segue le performance decisamente negative dell'ultima ottava (-2,9% lo Stoxx600 Euro e -2,5% il Ftse Mib): le statistiche su un calo degli ordini industriali in Germania ad agosto e soprattutto la freddezza tra Pechino e Washington a pochi giorni dal nuovo round di negoziati sul commercio e dalla visita del vicepremier cinese Liu He negli Stati Uniti contribuiscono ad alimentare altre vendite sull'azionario. Le indiscrezioni riferiscono che i rappresentanti cinesi sono orientati a un confronto su temi molti ristretti.

Vendite su auto e banche

A Piazza Affari il FTSE MIB - dopo una partenza penalizzata dal comparto auto (Pirelli & C e Fca in particolare) e da quello bancario (Bper, Unicredit, Banco Bpm) e anche i titoli delle società più sensibili alle evoluzioni della guerra commerciale Usa-Cina (Cnh Industrial, St) - tenta la risalita grazie agli acquisti sul comparto sanitario (Amplifon, Recordati e Diasorin) e su Juventus, la prima della classe dopo il ritorno del club calcistico in vetta alla classifica di Serie A. Fuori dal Ftse Mib, cade Safilo Group: il rinnovo dell'accordo di licenza su Gucci fa rientrare l'appeal speculativo su un interesse del gruppo Kering, proprietario del brand dell'abbigliamento, per la società veneta dell'occhialeria. Precipita Bio On dopo le indiscrezioni sulle verifiche di Consob per presunte irregolarità da parte dell'azienda finita da mesi nel mirino del fondo Quintessential.

Sul mercato valutario, euro stabile a 1,0979 dollari (10,972 venerdì).

I prezzi del petrolio sono sostanzialmente allineati ai valori di venerdì: il Wti sfiora quota 53 dollari al barile (52,91) nella consegna novembre, mentre il future dicembre del Brent è scambiato a 58,3 dollari al barile.

Economia sotto la lente