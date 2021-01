Tokyo chiude in rialzo. Le Borse europee sono attese ad un’apertura positiva Oggi gli investitori guardano ad alcuni indicatori macroeconomici. Tra gli altri può ricordarsi il dato sul mercato del lavoro americano con la variazione degli occupati non agricoli e quello sulla disoccupazione atteso nel primo pomeriggio

(AFP)

Oggi gli investitori guardano ad alcuni indicatori macroeconomici. Tra gli altri può ricordarsi il dato sul mercato del lavoro americano con la variazione degli occupati non agricoli e quello sulla disoccupazione atteso nel primo pomeriggio

1' di lettura

Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in positivo. Tokyo, sulla scita di Wall Street, ha archiviato le contrattazioni in rialzo del 2,29%. Lo stesso listino australiano si è mantenuto in territorio positivo. Unica eccezione i mercati della Cina continentale. Sul fonte Europeo i future segnalano una probabile apertura al rialzo delle principali piazze finanziarie. Lo stesso può dirsi per il mondo di Wall Street.



Oggi gli investitori guardano ad alcuni indicatori macroeconomici. Tra gli altri può ricordarsi il dato sul mercato del lavoro americano con la variazione degli occupati non agricoli e quello sulla disoccupazione atteso nel primo pomeriggio. Ovviamente, poi, i mercati avranno sempre un orecchio teso verso Capito Hill per capire l’evolversi della situazione. Ieri Donald Trump, rispetto al quale cresce la richiesta per una immediata rimozione attraverso il 25esimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, ha riconosciuto la sconfitta elettorale. Di certo, però, la tensione per una delle pagine più buie della storia della Democrazia statunitense non è terminata.



Loading...