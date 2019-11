Borse in rialzo. Focus su guerra commerciale e trimestrali. Spread in area 160 Le Borse europee aprono in territorio positivo dopo la debolezza della vigilia. Tokyo chiude in rialzo. Occhi puntati sulle trattative Usa-Cina. In Italia si guarda allo spread BTp-Bund, che resta in area 160 punti base sui massimi da inizio settembre di Redazione finanza

Torna il sereno sui mercati azionari, dopo la debolezza della vigilia. Aprono infatti in rialzo le Borse europee, con Milano che segna la performance migliore e sale dello 0,4%, Parigi dello 0,2% e Francoforte dello 0,32%. Gli investitori sono in attesa di novità sul fronte commerciale dopo che nel fine settimana le dichiarazioni di Trump hanno frenato gli entusiasmi della scorsa settimana su un accordo che sembrava ormai raggiunto. Resta sotto osservazione la situazione di Hong Kong, dopo le proteste di ieri e la dura reazione delle forze dell'ordine, un altro elemento che ha contribuito alla debolezza dei listini ieri, dopo il rally della scorsa settimana che ha portato gli indici su nuovi massimi.

Intanto, sul fronte interno, lo spread BTp/Bund si muove in area 160 punti in avvio, con una nuova tensione sui periferici legata all'esito incerto delle elezioni spagnole e alle nuove preoccupazioni per la stabilità politica in Italia, con le tensioni all'interno dell'esecutivo scatenate dalla questione dell'Ilva. In più, il dato debole sulla produzione industriale di settembre, ha contribuito ad appesantire il clima. Oggi, sul primario, in asta BoT annuali per 5,5 miliardi di euro mentre sul fronte macro arriveranno la disoccupazione in Gran Bretagna e l’indice Zew in Germania. i.

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato della debolezza dello yen sui mercati valutari e della conseguente spinta all'acquisto delle azioni dei maggiori gruppi esportatori nipponici. A fine contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,81%.

I temi della giornata

Gli occhi degli investitori in questo periodo sono puntati sulle trattative tra Stati Uniti e Cina. La speranza è che le due potenze raggiungano un accordo commerciale che eviti i nuovi dazi attesi per i prossimi mesi e riduca anche i dazi varati nei mesi scorsi. Se nei giorni scorsi proprio l’ottimismo su un accordo imminente aveva spinto le Borse sui massimi storici, le parole di Donald Trump nel weekend hanno un po’ raffreddato gli animi. Il tema resta il principale market mover sui mercati. Una guerra commerciale avrebbe infatti l’effetto di rallentare ulteriormente il commercio globale (già in forte frenata da quando gli Stati Uniti hanno varato i primi dazi su beni cinesi a marzo 2018) e questo peserebbe ulteriormente sull’economia globale.