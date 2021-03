Tokyo come Pechino: lo Stato primo azionista in Borsa Dalla scorsa settimana, dopo un anno di super acquisti, la Banca del Giappone è diventata il più grande socio individuale della Borsa di Tokyo: ha il 7% delle società quotate, e un altro 7% è nelle mani del Government Pension Investment Fund di Alessandro Plateroti

Nel 2021 crescerà il peso dei bilanci delle banche centrali sul PIL

Dalla scorsa settimana, dopo un anno di super acquisti, la Banca del Giappone è diventata il più grande socio individuale della Borsa di Tokyo: ha il 7% delle società quotate, e un altro 7% è nelle mani del Government Pension Investment Fund

3' di lettura

Dopo un anno di guerra alla pandemia, il controllo dei governi sui mercati finanziari ha fatto un salto di qualità. Non solo perché i salvataggi di Stato sono diventati ovunque una regola, ma soprattutto per la velocità “giapponese” con cui le grandi banche centrali hanno messo in “sicurezza” la stabilità dei tassi e dei mercati azionari. Un bel risultato, confermato anche dai record di Wall Street. Ma anche in tempi di pandemia, il pasto gratis non è previsto: per salvare le borse, lo Stato finisce...