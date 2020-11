Tokyo ai massimi degli ultimi 29 anni: che cosa attendersi ora dalle Borse

Non va dimenticato poi che il Giappone in questi anni è diventato anche meta del turismo. Detto questo viene da chiedersi se ci troviamo di fronte ad una nuova possibile delusione? «Questa è la prima volta in cui sembra che il viaggio verso l’alto sia costante per Tokyo – spiega De Michelis – . Certo, anche qui, all’interno degli indici ci sono settori e titoli sottovalutati e altri meno. Il trend del resto si registra anche a livello globale, dove stiamo assistendo ad una rotazione dai titoli growth (le cosiddette azioni dello stay at home business) a favore dei titoli value o titoli ciclici (banche e petroliferi ). Ma non bisogna generalizzare quanto piuttosto fare selezione».

Tuttavia, secondo il gestore, le prospettive restano buone per le azioni: i tassi bassi mantengono vivo l’interesse sull’azionario (con dividendi interessanti rispetto a quanto si può trovare sull’obbligazionario). In sintesi il Nikkei, secondo De Michelis, avendo rotto i vecchi minimi decrescenti, ora sta puntando ai massimi dell’1989 ma la strada è ancora lunga. Mentre per quanto riguarda gli altri indici e l’S&P, in particolare, i target fissati dagli analisti sono più incerti e la situazione resterà più volatile.