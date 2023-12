Borse europee ingessate, ma tiene banco risiko tlc. A Milano (-0,01%) vola Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La conferma che la battaglia contro l’inflazione stia dando i suoi frutti arriva stavolta dal Regno Unito, ma questo non è bastato ad accendere le Borse europee che chiudono fiacche la seduta, con la sola eccezione di Londra, che guadagna oltre l'1%. Gli investitori continuano così a interrogarsi sulla fine della stretta monetaria, con le scommesse che ormai all’unisono vedono il 2024 come il momento in cui scatteranno i primi tagli ai tassi d’interesse. Ma è stato soprattutto il risiko delle tlc a imporsi sulla scena dei mercati finanziari.

Come nell'Eurozona, anche l'inflazione britannica ha visto una flessione (- 0,2%) a novembre. Rispetto a un anno fa i prezzi al consumo sono saliti del 3,9%, registrando una frenata rispetto all’andamento stabile di ottobre superiore alle previsioni degli analisti che si aspettavano un +0,1% su base mensile.

Il Ftse Mib di Milano chiude così a -0,01%. Piatte anche le altre piazze continentali, con l'Ibex a Madrid (-0,06%), il Cac a Parigi (+0,12%) il Dax a Francoforte (-0,07%) e l'Aex ad Amsterdam (+0,15%).

Wall Street in rialzo dopo dati economici

Wall Street in rialzo dopo la pubblicazione di dati economici positivi. A dicembre, l'indice sulla fiducia dei consumatori è salito dai 101 di novembre a 110,7 punti, superando le attese. A novembre, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato un rialzo (+0,8%), al contrario delle attese, allontanandosi dai minimi dal 2010 registrati il mese precedente e mettendo fine a una serie di cinque cali mensili consecutivi. Sull'azionario, scende il titolo di FedEx, dopo una trimestrale deludente e un outlook rivisto in ribasso, sotto le attese. In scia a FedEx, anche la rivale Ups.

A Milano svetta Tim, bene anche i petroliferi

Tra i titoli a Piazza Affari, scatta in vetta al listino Tim (+5,75%), con un occhio agli eventuali effetti della proposta di fusione di Iliad con Vodafone Italia. Gli acquisti hanno premiato il gruppo Iveco (+1,4%), Eni (+1,2%) spinta dal rally del petrolio e il lusso di Moncler (+1,1%). In fondo, invece, la multiutility A2a (-1,5%), Bper (-1,2%) e la farmaceutica di Recordati (-0,8%). Seduta fiacca invece per Ferrari (-0,9%) in scia all'andamento del comparto auto europeo. Sul segmento Egm Pro, debutta oggi Bolognafiere.