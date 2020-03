Tokyo si rassegna, Olimpiadi a un passo dal rinvio Canada e Australia prime a decidere che non andranno a Tokyo in luglio. Pressioni sul Cio perché decida presto di posticipare di un anno di Stefano Carrer

Tokyo 2021? Il premier giapponese Shinzo Abe sembra ormai rassegnato al rinvio dei Giochi

4' di lettura

Il coronavirus contagia a morte Tokyo 2020: appare ormai scontato che per la prima volta nella storia i Giochi olimpici - in passato cancellati tre volte per cause di guerra - saranno rinviati. Secondo indiscrezioni, dietro le quinte sarebbe stato già raggiunto in linea di massima un gentlemen’s agreement per spostare al 2021 il principale avvenimento sportivo del mondo.

Rischi per gli atleti



Il posticipo è diventata l’ipotesi più probabile - anzi praticamente certa - dopo che ieri Canada e Australia hanno fatto sapere che quest’estate non invieranno i loro atleti all’appuntamento (che avrebbe dovuto aprirsi il prossimo 24 luglio) e lo stesso Comitato olimpico internazionale ha riconosciuto, domenica scorsa, di aver messo all’ordine del giorno la prospettiva di non tenere i Giochi secondo programma a causa della diffusione globale dell’epidemia da coronavirus. Uno stop è stato invocato anche da singoli Comitati olimpici e federazione sportive di vari Paesi e da molti atleti, dopo che è diventato impossibile prepararsi in modo ottimale a causa della chiusura dei centri sportivi e delle limitazioni alla mobilità. Per questi motivi e soprattutto, ovviamente, per i dubbi sul fatto che sicurezza e salute degli atleti possano essere garantiti, il presidente della World Athletics, l’ex olimpionico Sebastian Coe, ha chiesto al Cio di affrettarsi a procrastinare.

Il Cio sotto pressione

Sotto pressione è il presidente del Cio, Thomas Bach, criticato da molte parti per avere fino a questo weekend escluso ufficialmente scenari diversi dalla tempistica tra il 24 luglio e il 9 agosto: ci sono anche portavoce governativi (come quello del Regno Unito) che chiedono una decisione rapida e definitiva, senza attendere altre quattro lunghe settimane.

Il Giappone sembra rassegnarsi

Ieri, per la prima volta, il premier giapponese Shinzo Abe ha riconosciuto che un rinvio potrebbe diventare «inevitabile», pur sottolineando che una cancellazione non è tra le opzioni: Abe ha aggiunto di escludere un ridimensionamento dei Giochi o il loro svolgimento senza spettatori.