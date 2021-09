Borse, Tokyo tocca il top da 5 mesi ma non accende l’Europa: Milano parte piatta

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono in sordina, dopo una partenza di settimana positiva e la vivacità dei mercati asiatici, con Tokyo ai massimi da 5 mesi. Anche lo Stoxx 600 è un passo dai massimi storici mentre a Piazza Affari alcuni titoli, fra cui Prysmian, hanno rotto importanti resistenze e viaggiano in territorio inesplorato. Mentre gli operatori già guardano all'appuntamento con la Bce di giovedì 9 settembre, la mattinata sarà segnata dall'indicazione sulle prospettive dell'economia tedesca che arriverà dalla pubblicazione dell'indice Zew di settembre. Riparte anche Wall Street, chiusa per il Labor Day. Le Borse europee hanno iniziato la settimana rinfrancate da ottimi dati macro e dalle aspettative su una Federal Reserve più “colomba” dopo i dati negativi sul lavoro pubblicati il 3 settembre.





Sul mercato dei cambi, l'euro resta sotto quota 1,19 sulla moneta americana ed è trattato a 1,1879 dollari (da 1,1862 ieri) mentre il rapporto con la valuta giapponese segna 130,43 yen per un euro (da 130,29). Dollaro/yen a 109,87 (109,84). Risale il prezzo del petrolio: il future ottobre sul Wti è trattato a 69,41 dollari al barile, mentre la consegna novembre sul Brent sale a 72,78 dollari. Il greggio riceve supporto dall'incremento dell'import cinese di agosto anche se restano le preoccupazioni alimentate dai tagli di prezzo che l'Arabia Saudita sta operando in Asia.

Tokyo, Nikkei sui massimi da aprile chiude a +0,9%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha toccato i massimi dallo scorso aprile poco sotto la soglia dei 30mila punti. Spinto dall'ottimismo per il cambio di passo nelle riforme e nella crescita che dovrebbe seguire alla presentazione del nuovo primo ministro, l'Indice Nikkei ha terminato in rialzo dello 0,9% attestandosi a 29.916,14 punti. Buona la performance anche del più ampio Indice Topix che ha terminato con un guadagno dell'1,09% a 2.063,38 punti