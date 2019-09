Tokyo vista dall’alto. A Shibuya una nuova terrazza panoramica a 230 metri

2' di lettura

Tokyo è una città sommersa, nel senso che qui si vive letteralmente underground, sottoterra. Nei tunnel dove si sviluppano le stazioni delle 13 linee della metropolitana si trovano enormi centri commerciali e food court. Ma anche in vista dell'appuntamento con le Olimpiadi nel 2020, la città sta trasformando il suo skyline. Nel quartiere Shibuya, dove si trova l’incrocio pedonale più trafficato al mondo e ogni giorno passano più 2 milioni di persone, verrà inaugurato un nuovo grattacielo che proietterà la città verso il cielo.

Il rendering della terrazza panoramica

Il primo novembre proprio la celebre stazione ferroviaria di Shibuya inaugurerà un edificio iconico, di 47 piani con attrazioni turistiche, uffici e negozi di grandi marchi. La sua attrazione principale sarà però lo Shibuya Sky, un punto di osservazione all'aperto che offre una vista panoramica a 360 gradi da 230 metri d'altezza. Sarà il più alto del quartiere in una delle zone destinate al divertimento che già offre numerosi negozi, caffè, locali e ristoranti. Sul sito ufficiale Shibuya Sky sono già aperte le prenotazioni dei biglietti (a un prezzo 16 euro circa) per questa esperienza spettacolare da fare outdoor o indoor nello spazio al 45° piano coperto: oltre alla vista sulla città che sembra non avere fine, l’area di Tokyo si estende per 7.296 chilometri quadrati, nelle giornate limpide nei mesi più freddi si potrà osservare anche il monte Fuji innevato. Uno spettacolo simile si può sperimentare anche salendo sulla Tokyo Skytree, la torre per telecomunicazioni più alta del mondo, con i suoi 634 metri di altezza, che è visitabile e offre due punti di osservazione la Tembo Deck, la prima sala, raggiungibile con un ascensore che impiega solo 50 secondi per salire di 350 metri. E per i più temerari, più in alto ancora, a 450 metri, c'è la seconda sala Tembo Galleria.



Incrocio di Shibuya

A Shibuya verrà anche rinnovato il passaggio sotterraneo che collega la stazione alla piazza della metropolitana, offrendo anche un facile accesso ad altre uscite come la est (dalla parte di Shibuya Hikarie) e quella Hachiko (dove si trova la famosa statua del cane omonimo), fornendo un percorso alternativo per evitare la folla in superficie. L'edificio di Shibuya Scramble Square, che sarà collegato a tutte le linee dalla stazione di Shibuya (sia sopra che sotto il livello della strada) dal terzo piano al secondo seminterrato, è un progetto realizzato da Tokyu Corporation, JR East e Tokyo Metro.