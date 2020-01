«Tolo Tolo» sbanca il botteghino del 2020

Nell’immagine in cui si esprime sul balcone di casa nelle movenze farsesche che ricordano quelle del duce, ha fatto invece capire di volere beffare anche la parte più destrorsa, richiamando un pubblico di sinistra.

Con un colpo di genio, poi, ha fatto originare tutte le sue sventure dal rifiuto del reddito di cittadinanza, accontentando il pubblico allergico al Movimento 5 stelle e chi è invece a favore, visto che proprio a causa di quel mancato aiuto economico il protagonista deve fuggire in Africa.

Poi ci sono i suoi fan di sempre, che lo andrebbero a vedere anche se girasse una tragedia. È lo zoccolo duro che è andato al cinema per tutti i suoi film, facendo esplodere le classifiche delle presenze con Sole a Catinelle nel 2013 (oltre 8 milioni di spettatori) e Quo vado nel 2016 (oltre 9 milioni).

Messo da parte Gennaro Nunziante, regista dei suoi precedenti film («Ma ci ritroveremo», promette dalle colonne del Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo in una intervista semiseria), Checco Zalone ha dimostrato di saper usare la macchina da presa con una buona sceneggiatura, scritta dallo stesso Zalone con Paolo Virzì. Così si è portato a casa anche il consenso della critica più severa, che in passato aveva guardato i suoi film come dei semplici riempi-cinema. Natalia Aspesi su «Repubblica» ha spiegato come in Tolo tolo in realtà i buoni, i morali siano gli africani; Paolo Mereghetti sul «Corriere» lo ha paragonato al miglior Alberto Sordi.

Razzista a chi? si è subito difeso Zalone. E ha ragione, perché non si è mai fatto problemi a prendere per i fondelli nessuno. Bisogna aver fegato a fare il verso a una star come Jovanotti, estremizzando la mielosità dei temi cari all’ex disc jockey ed esasperando la esse pastosa con il cantante lì davanti a inghiottire ridendo.