Tom Ford, la «collezione finale» riedita i suoi look preferiti degli ultimi 13 anni

Nel novembre 2022, all’annuncio che la maison Tom Ford era passata al gruppo Estée Lauder per 2,8 miliardi di dollari (con l’abbigliamento in licenza al Gruppo Zegna) si era detto che il fondatore, Tom Ford, sarebbe rimasto direttore creativo del marchio sicuramente fino alla fine del 2023. Così la «final collection» pubblicata negli scorsi giorni dal creativo Texano sul suo account Instagram ufficiale suonano un po’ come un canto del cigno. E se ancora non sappiamo se Ford lascerà ufficialmente la maison alla fine dell’anno ( o addirittura lascerà la moda, per dedicarsi magari a una delle sue tante passioni o a suo figlio), questa collezione finale suona come un greatest hits: Tom Ford ha “frugato” nei propri archivi e scelto di rieditare alcuni dei suoi look preferiti degli ultimi 13 anni.

Per raccontare la collezione, il creativo ha scelto un mezzo a lui molto caro: il video. Regista pluripremiato ( ha vinto, tra gli altri, il Leone d’argento per Nocturnal Animals), Tom Ford ha affidato la regia di questo corto al fotografo Steven Klein. Protagonista, invece, è lui stesso. Insieme ad alcune delle top model che, negli anni, hanno indossato le sue creazioni: Amber Valletta, Karen Elson, Caroline Trentini, Joan Smalls e Karlie Kross. Di nero vestite (da Carine Roitfeld, cui è affidato lo styling), le top model appaiono in una sorta di vetrina-teca davanti alla quale le osserva Tom Ford: di nero vestite piangono, urlano e si lasciano andare a un canto di disperazione. Oppure ballano, fasciate in mini abiti di paillettes. O ancora, sfilano. Lui ne dirige il ballo come fosse un direttore d’orchestra; ne osserva le grida, impassibile. Poi prosegue e va avanti. Verso nuove vetrine - l’ambientazione è una lunga galleria scura, illuminata solo dalle vetrine con le modelle, vestite sempre in modo diverso- e, forse, nuovi lidi.