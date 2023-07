Tom Ford Fashion, Zegna nomina Lelio Gavazza nuovo ceo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue il percorso di sviluppo del marchio Tom Ford, che alla fine del 2022 lo stilista e imprenditore texano ha ceduto al gruppo Estée Lauder Industries con tutti i prodotti di moda (abbigliamento maschile e femminile, moda junior, accessori, gioielleria, home textile) in licenza al gruppo Zegna.

Il profilo del manager

Il gruppo italiano, quotato al Nyse, ha annunciato proprio oggi di aver scelto il nuovo ceo della società Tom Ford Fashion: è Lelio Gavazza - manager con un’esperienza di lungo corso nel settore lusso: arriva da Bulgari, dove attualmente ricopre il ruolo di executive vice president, sales & retail e ha alle spalle ruoli di management regionale in Cina, Europa e Medio Oriente - che entrerà in carica il prossimo 18 settembre. Il manager, che riporterà a Gildo Zegna ma lavorerà a stretto contatto con Guillaume Desel , ceo di Tom Ford, sarà responsabile di tutto il business Tom Ford Fashion, dallo sviluppo della collezione alla distribuzione, retail (che conta attualmente una cinquantina di boutique in tutto il mondo) e wholesale. «Non vedo l’ora di continuare a favorire la crescita di Tom Ford all’apice della moda di lusso», ha detto Gavazza. Gildo Zegna, che ha definito l’esperienza di Gavazza nel mondo del lusso «eccezionale», ha aggiunto di aver «personalmente conosciuto e apprezzato Lelio per molti anni, e sono fiducioso che il suo acume di alto livello, la sua profonda esperienza internazionale e le sue competenze di leadership si riveleranno di inestimabile valore nello sviluppo globale del business Tom Ford Fashion».

La sfilata donna a Milano a settembre

Uno sviluppo che si conferma sempre più incentrato sull’Italia. Come dimostra non solo la scelta di un ceo italiano ma anche quella di presentare la collezione Tom Ford primavera-estate 2024, la prima a non essere disegnata dal fondatore, a Milano, durante la Milano Fashion Week di settembre. Una mossa di rottura, considerando che Tom Ford, fino a questa edizione e con qualche fuga sporadica, è sempre stato un pilastro della fashion week di New York. A non essere italiano, invece, è il direttore creativo della maison, l’inglese Peter Hawkings, che ha lavorato fianco a fianco con Tom Ford per 25 anni, fin da quando il designer e regista texano era a capo della creatività del marchio Gucci ( e lui lavorava come senior designer menswear). Hawkings ha però affermato che «l'artigianato e l'eccellenza italiana sono stati fonte di ispirazione per le nostre collezioni e sono lieto di sfilare durante la settimana della moda di Milano».