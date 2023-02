Tomba, il re dello slalom che conquistò l’Italia e il mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fa venire in mente un periodo felice. Più allegro e disincantato, almeno nei ricordi. Anche se coi ricordi bisogna stare attenti, perché a volte imbrogliano. Comunque lui, Alberto Tomba, per più di un decennio (1986-1998) mattatore indiscusso dello sci, di quel periodo è stato uno dei simboli più eclatanti. E non solo sportivi. Quando c'era Tomba, quando arrivava Tomba, quando vinceva “Tomba la bomba”, era come se partisse una scossa di terremoto. Adrenalina pura, febbre da stadio.



Lo sci, prima uno sport silenzioso, praticato da montanari che spiccicavano due parole in croce, con lui cambia colonna sonora. Campanacci, trombe, cori da curva, serpentoni di tifosi che invadono le valli per andare a sostenere quel ragazzone bolognese - un cittadino, incredibile!- che non ha paura di niente e di nessuno. Che quando sale sul podio, trasmette un'euforia contagiosa in una disciplina di solito relegata nei telegiornali regionali o sul terzo canale della Rai, se andava bene.



Tomba come un vento impetuoso travolge questo mondo. Perfino il Festival di Sanremo, quando Alberto alle Olimpiadi di Calgary '88 conquista due medaglie d'oro, si ferma per vederlo scendere in diretta. Una cosa mai successa, che rovescia gli schemi e manda in visibilio tutta l'Italia. Come per i mondiali di calcio del 1982, il Paese si riconosce in un campione che non solo scia come un dio ma si comporta come se fosse in gita con gli amici. Ride, scherza, abbraccia tutti. Miguel Bosè, presentatore del Festival, quasi perde la voce per l'emozione. Era da 16 anni, dai tempi di Gustav Thoeni, che non conquistavamo due medaglie alle Olimpiadi, ma erano altri tempi, un altro mondo.



Tifo da stadio

«Sì, adesso sembra tutto facile», precisa Tomba. «Ma se a Calgary fossi caduto, proprio durante la diretta di Sanremo, chissà cosa avrebbero detto… Passare dagli applausi ai fischi è un attimo. Soprattutto in uno sport individuale come lo sci, dove sei esposto a tutto. Non come negli sport di squadra dove si condividono anche le sconfitte. La pressione è invece tutta sulla tua testa, sulle tue gambe, sulla pista, sul meteo e sulla neve che cambiano in dieci minuti. Per questo quando mi accusavano di far la bella vita, di girar con le ragazze, mi veniva da ridere: non si sta più di 10 anni a quei livelli, se sgarri. A letto tardi, puoi andarci una volta, poi la paghi…».



Non è molto cambiato Alberto Tomba. Anche se ora ha 56 anni («Mamma mia come è passato veloce questo tempo»), anche se sono già passati 25 anni dal suo ritiro, da quel 14 marzo 1998 quando a Crans Montana conquistò nello slalom la sua 50esima vittoria in Coppa del Mondo, il modo di parlare di Alberto è sempre lo stesso: veloce, quasi a zig zag, come se volesse saltare ancora i paletti. Dice sempre quello che pensa, con quel candore genuino che poi, all'epoca, gli ha procurato non pochi problemi.