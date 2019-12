TomTom: con i dati gps si riducono traffico e inquinamento Informazioni sempre aggiornate sulle dinamiche della mobilità nella città di Milano, Torino e Verbania di Giulia Paganoni

La navigazione al servizio del traffico. TomTom, azienda olandese che si occupa della produzione di sistemi satellitari, ha stretto un accordo con l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Amat) del Comune di Milano, la città di Torino e la città di Verbania che prevede l'accesso e il diritto di uso del portale Move per un periodo limitato di tempo.

Move: quattro funzioni in uno

Grazie all'acquisizione delle informazioni generate da Move, le tre città potranno analizzare informazioni costantemente aggiornate e dinamiche sulla mobilità. Il portale offre in forma anonima quattro funzionalità specifiche: TomTom Traffic Stats, riporta informazioni sul traffico e sulla rete stradale durante tutta la giornata e applicando alcune impostazioni, gli utenti possono creare una richiesta specifica su una zona o tragitto in particolare, durante giorni e periodi d'interesse; Road Event Reporter, un'applicazione web-based che segnala chiusure delle strade, incidenti e possibili interruzioni per identificare potenziali problemi nel flusso del traffico; TomTom Route Monitoring, un monitoraggio completo del traffico che, in occasione di eventi, incidenti o altri blocchi stradali imprevisti consente alle autorità stradali e altri enti di monitorare la situazione, in particolare per specifici tratti stradali, e agire di conseguenza per cercare soluzioni che aiutino a migliorare la fluidità del traffico. Infine, TomTom O/D Analysis che offre informazioni importanti per la progettazione urbana, geo-marketing, pubblicità mirata a specifici target, localizzazione di negozi e altro.

Dati per ridurre il traffico e rendere più smart le città

Attraverso l'accesso ai dati di Move, le città di Milano, Torino e Verbania potranno effettuare diversi tipi di elaborazioni, per esempio valutare l'impatto dei lavori stradali o degli eventi speciali sulla viabilità, individuare i percorsi alternativi e minimizzare i disagi per la città, fare analisi sui flussi di traffico con l'obiettivo di ridurre la congestione e fare risparmiare agli automobilisti tempo, carburante ed emissioni.

Grazie a nuove partnership che intende creare, TomTom ha l'obiettivo di contribuire con i diversi Comuni italiani a creare un flusso di traffico sempre più scorrevole, ridurre le emissioni e generare dati che contribuiscano allo sviluppo di città sempre più Smart.