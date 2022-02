Tonale, il suv del rilancio di Alfa Romeo fonde piacere di guida e connettività

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultima chiamata per Alfa Romeo. Il marchio italiano ha svelato Tonale, l’atteso suv compatto che ha un compito molto difficile. ribaltare le sorti del brand che registra vendite ridotte al lumicino (23.332 esemplari in Europa nel 2021, giù del 28%) che lo portano a essere, a dispetto della sua storia e valore, il fanalino di coda dei marchi del gruppo Stellantis: surclassato da Lancia (che con una sola macchina, la molto datata Ypsilon, e solo in Italia fa molto meglio con 43.723 unità, fa meglio del Biscione anche DS, che con 39.692 esemplari (e quattro modelli) certo non brilla.

Tonale è, dunque, il modello che Alfa Romeo non può sbagliare. E i vertici del marchio, a iniziare dal ceo Jean-Philippe Imparato lo sanno benissimo. La vettura ha avuto oltretutto una gestazione molto lunga. Apparsa sotto forma di concept nel marzo del 2019, al salone di Ginevra, in era prepandemica (nell’automotive in questi 24 mesi sono cambiati scenari e geografie), Tonale ha dovuto affrontare l’integrazione di Alfa in Stellantis, l’evoluzione tecnologica e una svolta sulla qualità impressa proprio da Imparato che punta infatti a sfidare senza complessi di inferiorità il trittico premium tedesco (Audi, Bmw e Mercedes) e conquistare un posto di rilevo nel mercato strategico dei C-Suv, quelli di taglia media.

Ci riuscirà? Lo scopriremo solo vivendo. come diceva Lucio Battisti. Le carte in regola, tuttavia, Tonale le ha tutte. A iniziare dai motori ibridi che ne fanno diventare il primo modello elettrificato della storia di Alfa Romeo.

Lo stile è aderente al concept del 2019 e non ci sono sorprese. Tonale è esattamente come ce lo si aspettava con guizzi di stile molto riusciti soprattutto nelle firme luminose posteriori anteriori dove spiccano i protettori full-led matrix intelligenti la cui configurazione “3+3” è ispirata alla Sz Zagato o al concept Proteo. Un elemento, insieme al trilobo della calandra, che ne convalida il Dna con evidenti richiami al passato. Notevole l’esecuzione: gli esemplari che abbiamo avuto modo di vedere, sembrano costruiti con una cura maniacale. Del resto, Imparato ha messo davvero sotto pressione la fabbrica di Pomigliano per creare una vettura di qualità e la fiducia su questo è tanto alta che la Tonale è la prima auto con certificazione a vita tramite NFT . Una soluzione che traccia tutti gli interventi subiti dalla vettura e aiuta a mantenere il valore residuo (questo è un bene per le flotte aziendali). Le dimensioni sono decisamente compatte: la vettura è lunga 4.53 metri, larga 1.84 m, e alta 1.60 m ed è basata sulla piattaforma Small Wide 4×4 LWB sviluppata da Fca.

Sotto il cofano ci sono nuovi powertrain ibridi benzina basati su unità da 1.5 litri o 1.3 litri su due livelli di elettrificazione e trazione anteriore. Hybrid (una via di mezzo tra l’ibrido leggero e il full hybrid stile Toyota) e plug-in Hybrid cioè ricaricabile.