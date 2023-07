Tonali al Newcastle, è fatta: operazione da circa 70 milioni. Brozovic raggiunge Ronaldo in Arabia Saudita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sauditi sempre più protagonisti nel grande calcio. Il Newcastle di proprietà del fondo sovrano di Riad ha completato l’acquisto del centrocampista Sandro Tonali dal Milan. Il giovane talento bresciano si è unito al club inglese per una cifra non divulgata e ha firmato un contratto fino al 2028, ha dichiarato il club. La cifra si stima sia fino a 60 milioni di sterline (70 milioni di euro).

Mentre il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic andrà a giocare proprio in Arabai Saudita, nello stesso club dove milita Cristiano Ronaldo.



«È un talento eccezionale e ha la mentalità, la fisicità e le qualità tecniche per essere un grande elemento per noi», ha detto il manager del Newcastle, Eddie Howe, a proposito di Tonali. «A 23 anni, Sandro ha già un’importante esperienza come giocatore chiave in una delle migliori leghe europee e in Champions League, oltre a giocare per la sua nazionale. Ma ha anche l’opportunità e il potenziale per crescere ed evolversi con noi, e sono entusiasta di aggiungerlo alla nostra squadra mentre ci avviciniamo alla stagione emozionante che ci attende». Il Newcastle, di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, si sta preparando per il ritorno in Champions League dopo essersi qualificato per la competizione di club europea d’élite per la prima volta dal 2003. Tonali faceva parte della squadra del Milan che ha vinto il titolo di Serie A nel 2022.

L’ex giocatore del Brescia ha disputato 14 partite per la sua nazionale. «Prima di tutto, voglio ringraziare il Newcastle United perché mi stanno dando un’enorme opportunità per la mia carriera - ha detto Tonali. Voglio ripagare la fiducia sul campo, dando il massimo, come ho sempre fatto. Sono davvero entusiasta di giocare a St. James’ Park, non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi».

“Grazie Sandro”. Il Milan si congeda in modo ufficiale da Sandro Tonali, ceduto a titolo definitivo al Newcastle, ringraziando il giocatore e pubblicando una sua foto corredata da due semplici frasi: “È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio”.