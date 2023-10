Tonali patteggia: 10 mesi di stop e 8 di pene accessorie per le scommesse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Raggiunto l’accordo tra i legali di Sandro Tonali e la Procura federale della Figc. La sanzione al calciatore del Newcastle ex Milan per il caso scommesse è di 18 mesi: 10 mesi squalifica, 8 prescrizioni alternative (rispetto di un piano terapeutico e almeno 16 incontri di testimonianza in presenza). Ora manca solo la risposta della Procura Generale dello Sport.

Ad annunciare l’accordo raggiunto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, uscendo dalla Giunta Nazionale del Coni specificando come degli otto mesi di attività di recupero «alcune riguardino l’attività terapeutica e almeno 16 saranno gli incontri in presenza come testimonianza». Il numero uno della Figc, parlando poi dell’accordo, ha aggiunto: «Le regole prevedono un certo numero di anni di sanzione, è previsto il patteggiamento, sono previste le attenuanti, i ragazzi hanno collaborato fino all’inverosimile, quindi noi continuiamo a rispettare delle regole che ci siamo prefissati». Tra i nomi dei calciatori finiti qualche settimana fa al centro della bufera, anche quelli di Nicolò Fagioli della Juventus e Nicolò Zaniolo, ex Roma ora all’Aston Villa.