Tonfo Atlantia dopo voto Consulta, si complica questione concessioni

(REUTERS)

Riflettori sul consiglio di amministrazione per le possibili contromosse e sul vertice al Ministero delle Infrastrutture, a cui partecipano i capi di gabinetto del Mit e del Mef

1' di lettura

Ondata di su Atlantia che scivola in coda al Ftse Mib, arrivando a perdere anche più del 9% con vari passaggi in asta di volatilità, all'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale sul decreto Genova. Sostenuti gli scambi, superiori alla media degli ultimi trenta giorni per l'intera seduta di 2,1 milioni di titoli.

L'8 luglio la Corte Costituzionale ha indicato che non è illegittima l'estromissione di Aspi dalla ricostruzione del ponte di Genova, sostenendo che la decisione del legislatore «è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione». Questa decisione, scrive Il Sole 24 Ore, è stata sottoposta al vaglio del Cda di Atlantia, che si ritrova con meno frecce al suo arco nella trattativa con il governo sulla questione concessioni.

E' in agenda un incontro al ministero dei Trasporti con una delegazione di Aspi per discutere delle proposte avanzate dalla società per definire in maniera consensuale un nuovo accordo sulla concessione. Parteciperanno i capi di gabinetto del Mit e del Mef, Alberto Stancanelli e Luigi Carbone e il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa insieme ai vertici di Aspi. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato più volte che il Governo intende stringere sulla questione della revoca della concessione.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)