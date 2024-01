Tonfo di Atos a Parigi, il Cfo Saleh è nominato a sorpresa nuovo Ceo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo tonfo di Atos alla Borsa di Parigi che mostra tutto il suo disappunto per l’improvviso cambio della guardia, con la nomina del Cfo Paul Saleh quale nuovo Ceo con effetto immediato. Il titolo del gruppo informatico francese, da tempo in profonda crisi, è arrivato a cedere circa 15 punti. Dall'inizio dell'anno, la quotazione è ribassata del 40% circa. Saleh sostituisce Yves Bernaert, che lascia l’incarico «a causa di un diverso punto di vista sulla governance per adeguare e attuare la strategia», come lo stesso manager spiega nel comunicato diffuso dal gruppo. Atos, che è alle prese con il difficile rifinanziamento del suo ingente debito, conferma che gli obiettivi finanziari per il 2023 saranno raggiunti in termini di fatturato e di margine operativo, mentre il flusso di liquidità disponibile dovrebbe essere «leggermente inferiore all’obiettivo di -100 milioni di euro per il secondo semestre 2023».

Il gruppo dichiara anche di «non aver presentato ad oggi alcuna richiesta per la nomina di un agente ad hoc, né per l'apertura di una procedura di conciliazione», in reazione alle indiscrezioni di stampa relative a queste opzioni. Atos, per altro, «si riserva il diritto di utilizzare i meccanismi giuridici disponibili». Paul Saleh, 67 anni, «è un manager esperto, con una vasta esperienza nella finanza, nel risanamento e nella ristrutturazione delle imprese, in particolare nel settore tecnologico», sottolinea il presidente di Atos, Jean-Pierre Mustier, aggiungendo che è «la persona giusta per guidare Atos durante questo periodo di trasformazione, mentre adottiamo azioni decisive e rigorose per, garantire la sostenibilità a lungo termine della nostra attività, nell'interesse dei nostri 105.000 dipendenti, dei nostri clienti e dei nostri investitori».

Le priorità del nuovo Ceo «saranno il rifinanziamento dei debiti finanziari del gruppo e le trattative attuali o future», in particolare per la vendita di Tech Foundations e delle attività Big Data e cybersicurezza. Atos deve rimborsare o rifinanziare 3,65 miliardi di euro di prestiti e obbligazioni in scadenza entro la fine del 2025. Il gruppo ha annunciato nel 2022 di volersi dividere in due entità: Tech Foundations ed Eviden. All'inizio di gennaio ha annunciato di essere in trattative con Airbus per vendere il ramo strategico specializzato in Big Data & Security, che riunisce le attività di sicurezza informatica, i supercomputer ereditati da Bull e quelle legate all'intelligenza artificiale. Sta inoltre trattando la cessione delle sue storiche attività di outsourcing (Tech Foundations) al miliardario ceco Daniel Kretinsky. Nel comunicato, la società sottolinea di avere «rivisto la strategia in relazione ai suoi vincoli finanziari, al fine di assicurare il rimborso e il rifinanziamento dei debito mantenendo al tempo stesso un mix di attività attraente, come reso noto nell’aggiornamento al mercato del 3 ottobre». Quale nuovo Cfo è stato nominato Jacques-Francois de Prest.