Tonfo Atos a Parigi, dopo semestre deludente taglia stime 2021

2' di lettura

Atos bersagliata dalle vendite alla Borsa di Parigi, con cali anche oltre i 15 punti, dopo la brusca revisione al ribasso delle stime per il 2021, sulla scia di un primo semestre deludente. Il dei big mondiali dei servizi informatici ha annunciato che non ritroverà la crescita del fatturato come previsto quest’anno, quando dovrà accontentarsi di un giro d’affari invariato, mentre in precedenza puntava a un incremento del 3,5-4%. Il gruppo ha anche rivisto al ribasso le attese per il margine operativo sull’esercizio che, dopo il 5,5% del primo semestre, scende al 6% dal 9,4-9,8% indicato in precedenza e i flussi di tesoreria disponibile sono ora stimati semplicemente come «positivi», mentre il precedente obiettivo li quantificava in 550-600 milioni. Il gruppo sperava di ritrovare la crescita delle vendite dopo la crisi del Covid-19, ma dopo la flessione del fatturato del 3,9% del primo trimestre a tassi valutari costanti, anche nel secondo trimestre le vendite sono state deludenti «a causa dell’accelerazione di una contrazione delle attività di infrastrutture classiche in un contesto di maggiore migrazione verso il Cloud post-Covid», ha spiegato Atos, aggiungendo di ritenere «ormai che tale effetto proseguirà nel secondo semestre».

Il fatturato del secondo trimestre è diminuito dell’1,5% in dati organici. Nel primo semestre, inoltre, il flusso di tesoreria disponibile è peggiorato a -364 milioni di euro dai -172 milioni dello stesso periodo del 2020, a causa delle necessità di capitale circolante e in particolare della riduzione degli anticipi dai clienti. I nuovi obiettivi tengono in conto anche – precisa Atos - dei 180 milioni di costi della ristrutturazione in Germania dove «le trattative con le parti sociali hanno portato a un piano di esuberi di circa 1.300 dipendenti, che permetterà una crescita dell’1% del margine operati o a livello di gruppo a medio termine». I dettagli del piano, così come i risultati dettagliati del semestre, saranno resi noti il 28 luglio. Atos, che ha un totale di 105mila dipendenti al mondo, è presente in 71 Paesi e fattura circa 11 miliardi di euro l’anno, per ora sposta in avanti l’orizzonte della ripresa. Il gruppo indica che continua a prevedere «un miglioramento di tutti gli indicatori finanziari chiave a partire dal 2022», mentre il 2021 viene prima definito anno di transizione e conferma gli obiettivi di medio termine, tra cui un aumento dei ricavi a tassi valutari costanti del 5/7% e un margine operativo compreso tra l’11% e il 12%. Ma per la Borsa la delusione è immediata e cocente.

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)