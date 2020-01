Tonfo in Borsa per Aston Martin L’allarme utili è scattato dopo l’annuncio del margine sui profitti 2019 del 12,5-13,5%, ben inferiore al 20% annunciato e già ribassato di Simone Filippetti

Sotto l'albero di Natale, la Aston Martin, prestigiosa casa automobilistica inglese resa celebre da James Bond, non ha trovato il regalo sperato, ma un preoccupante “allarme utili”. Il margine sui profitti nel 2019 sarà solo del 12,5-13,5%, circa 7 punti in meno del 20% annunciato tempo fa e che a sua volta era un valore ribassato. Il mese di dicembre è andato malissimo: le vendite di auto sono crollate del 7%, a 5.800 pezzi venduti a un prezzo medio più basso; il tutto unito a maggiori costi di marketing e il profit warning è servito.

Tonfo in Borsa. La notizia con cui il produttore inglese ha inaugurato l'anno non è piaciuta per niente al mercato: tonfo del titolo in Borsa, con un -10% in apertura, e prezzo delle azioni tornate attorno a 4,5 sterline (dopo il mini rally di fine anno che le aveva portate a 6 sterline): a novembre del 2018, Aston Martin ha debuttato in Borsa al prezzo di 19 sterline. Per lo storico marchio e per Andrea Bonomi, il finanziere italiano che è tra i soci di maggioranza assieme al Kuwait, e soprattutto per l'amministratore delegato Andy Palmer questo avrebbe dovuto essere il Natale del rilancio, ma per ora le promesse del ceo sono andate deluse.

In prospettiva. Il futuro della Aston Martin dipende tutto dal lancio del Suv, l'attesissima DXB, la prima “jeep” urbana di lusso della casa. Al nuovo modello spetta un compito difficile: riportare il marchio ai fasti del passato e, soprattutto, portare l'azienda fuori da una pericolosa crisi di liquidità. Le banche hanno posto come condizione per erogare nuovi prestiti che Aston Martin riceva ordini del DXB per almeno 1400 veicoli. Le prenotazioni erano a quota 1800 a fine novembre, e dunque sopra la soglia minima imposta dai finanziatori, ma intanto l'appena chiuso si preannuncia ancora pesantemente negativo. La gelata invernale del profit warning getta ombre sul futuro della storica casa automobilistica inglese che oltre a liquidità da parte delle banche, a questo punto necessita anche di nuovi soci e altri capitali. L'ipotesi era circolata prima di Natale, alimentata anche dalle avances del miliardario canadese Lawrence Sheldon, ma era stata smentita. Ora però la ricerca di nuovi finanziatori è aperta e di pubblico dominio.