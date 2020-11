Tonfo dell’economia emiliana: in sei mesi Pil giù del 12% Non ci sono settori che si salvano, inclusi servizi e turismo di Ilaria Vesentini

Non ci sono settori che si salvano, inclusi servizi e turismo

2' di lettura

La locomotiva emiliana, nel viaggio tra primavera ed estate attraverso una crisi pandemica senza precedenti, ha perso l’abbrivio ed è diventata un vagone come gli altri, attaccato a un treno tricolore che in sei mesi ha perso il 12% della propria competitività. È la fotografia che emerge dalla relazione di Bankitalia sui primi sei mesi del 2020 in Emilia-Romagna, terra di quasi 400mila imprese che non vedono più alcun segno positivo davanti al trend delle loro performance.

L’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) elaborato dagli analisi di Banca d'Italia (riflette la dinamica del Pil) dopo il -5,6% del primo trimestre è crollato del 18,6% nel secondo. E se la produzione industriale registra un calo del 14,9% nel semestre (fonte Unioncamere), nulla di buono traspare neppure dalla curva degli ordini (-13,1%) e degli investimenti: oltre un terzo del campione di imprese regionali sopra i 20 addetti analizzato da Bankitalia ha rivisto al ribasso le spese in investimento e il 60% conferma i budget al ribasso formulati a inizio anno.

Loading...

L'85% delle imprese esprime inoltre un calo del fatturato da gennaio a fine settembre 2020, a fonte di un 60% che prevede di chiudere anche i prossimi sei mesi con una flessione del business.Non ci sono settori che si salvano, inclusi servizi e turismo, e la conferma del clima di sfiducia lungo la via Emilia arriva dall'impennata del risparmio. Nel generale quadro di grande incertezza, infatti, famiglie e imprese fanno le formiche e aumentano i propri depositi bancari con il quale affrontare un futuro indefinibile.

«Il rapporto tra risparmio e reddito disponibile ha raggiunto un livello elevatissimo prossimo al 20% su scala nazionale, il doppio rispetto al 2019 – commenta il direttore della Banca d'Italia di Bologna, Maurizio Rocca -. I depositi in Emilia-Romagna sono aumentati nei primi nove mesi di 11 miliardi. Questo, soprattutto è per una contrazione consistente dei consumi, che è stata più forte del calo del reddito. Un segnale certamente non positivo a lungo termine, con ricadute sull'economia».

Se la diffusione del contagio non si dovesse fermare e si dovesse far fronte comune a un nuovo lockdown, «il prodotto interno lordo nazionale è stimato calare del 10,5% nel 2020 e anche per l'Emilia-Romagna si va in quella direzione», assicurano gli economisti di Bankitalia. E anticipano che i dati ad alta frequenza (come consumi di energia elettrica e i traffici che monitorano in tempo quasi reale la situazione dell'economia) «segnalano in queste settimane una situazione di rinnovata difficoltà e un rallentamento delle movimentazioni di merci, dopo il -14,2% di export del primo semestre 2020, e dei consumi energetici». Sul fronte del mercato del lavoro, nonostante l’ampio ricorso alla cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, dopo una prolungata fase espansiva nel primo semestre l'occupazione è diminuita dell'1,7%, soprattutto per il mancato rinnovo dei contratti a termine.Banca d’Italia invita a non abbassare l'attenzione: «L’ampiezza e la profondità della crisi economica assieme alla recrudescenza della pandemia non potranno non portare a un aumento delle insolvenze delle imprese. La quota dei soggetti più rischiosi potrebbe superare il 20% contro il 13% precedente all'emergenza. Per le banche si apre, dunque, una fase delicata», conclude il direttore Rocca.