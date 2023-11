Tonfo di Diasorin, Equita taglia stime per 2024-25

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo in Borsa per Diasorin che è arrivata a perdere circa quattro punti, posizionandosi in fondo al FTSE MIB. «Alla luce della preview del Business Plan 2024-27 e della revisione di stime, togliamo DiaSorin dalla selezione Best Pick riducendo il peso nel portafoglio principale di 50bps», sostengono gli analisti di Equita. DiaSorin presenterà il nuovo Business Plan il 15 dicembre. Equita si attende che la società «centri la guidance e le nostre stime 2023 (fatturato a 1,147 milioni di euro; Ebitda adj a 384 mln). Per il 2024 abbiamo aggiornato le stime riducendo il fatturato del 5% e e stimando ora una crescita del 2% da precedente +6,5% come conseguenza di minor crescita organica ex-Covid (ora +5,4% da +8,3%), minor contributo Covid».

Inoltre la minore top-line porta gli analisti «a rivedere anche le assunzioni a livello di Ebitda margin che ci aspettiamo ora in area 33% da precedente 35%. Per il 2025 abbiamo invece sostanzialmente confermato i tassi di crescita organici delle diverse divisioni. Complessivamente abbiamo ridotto il fatturato 2024-25 del 5%, l’Ebitda adj del 9%/8% e l’utile netto del 12%/11%». Per il 2024 il fatturato è atteso, sempre sencodo Equita, a 1,167 milioni (contro il consensus a 1,231 milioni) e un ebitda adj a 390 milioni (consensus di 432 mln) con margine al -33%. Per il periodo 2024-27 «ci aspettiamo un fatturato a +9% 2024-27 Cagr a 1,512 milioni nel 2027. Ci aspettiamo una crescita del business Ex-Covid del +9,5% Cagr; Ebitda adj +12% cagr a 561 milioni nel 2027; un ebitda margin a +290bps al 37% nel 2027 e un utile netto adj +16% Cagr a 346 milioni nel 2027».

«Ci aspettiamo un taglio simile al nostro da parte del consensus che possa portare ad ulteriore debolezza sul titolo nel breve. Tuttavia, considerando la debole performance del titolo e le valutazioni post revisione riteniamo che il taglio sia in parte scontato nei prezzi. Rimaniamo confidenti sulle dinamiche strutturali del business e posizionamento di Dia con il Cmd che ci aspettiamo confermi le opportunità e dinamiche di medio periodo. Inoltre, il 2024 vedrà la messa a terra dei principali progetti del gruppo con crescente visibilità sulle relative opportunità commerciali. Per questo confermiamo il buy», conclude Equita.