Evergrande tracolla dopo arresto dipendenti divisione finanziaria, poi tenta recupero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo del titolo del colosso immobiliare cinese Evergrande alla Borsa di Hong Kong. Le azioni del gruppo, fortemente indebitato, sono arrivate a cedere più del 25%, dopo la notizia dell'arresto, da parte della polizia di Shenzhen, di alcuni dipendenti della divisione finanziaria Evergrande Wealth Management, arrivata nel corso del fine settimana.

Venerdì Evergrande aveva chiuso a 0,63 dollari di Hong Kong e oggi in avvio di seduta è sceso fino a 0,46 dollari, salvo poi recuperare qualche posizione. Le autorità non hanno specificato quante persone sono coinvolte né quali siano le accuse a loro carico, ma hanno chiesto di segnalare qualunque notizia utili su possibili frodi. Evergrande, in passato numero uno dell'immobiliare cinese, è entrata in una spirale discendente nel 2020, quando le autorità cinesi ne hanno limitato l'accesso al credito a fronte dell'impennata del debito della società (era stimato a 328 miliardi di dollari a fine giugno).

