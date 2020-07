Tonfo Grandvision, pesa azione legale di Essilux per avere informazioni

(REUTERS)

L'obiettivo è ottenere chiarimenti sulla gestione dell’emergenza Covid da parte della società olandese su cui il gruppo franco-italiano ha lanciato un’offerta da 7,2 miliardi di euro

Netta flessione di GrandVision, arrivata a perdere più di cinque punti alla Borsa di Amsterdam, dopo che EssilorLuxottica ha annunciato l'avvio di un’azione legale per avere informazioni sulla gestione dell’emergenza Covid da parte della società olandese su cui il gruppo franco-italiano ha lanciato un’offerta da 7,2 miliardi di euro. In una nota, EssilorLuxottica comunica di avere «intrapreso un’azione legale presso il Tribunale Distrettuale di Rotterdam, in Olanda, per ottenere informazioni da GrandVision. Lo scopo dell’azione legale è valutare come GrandVision abbia gestito il business durante l’emergenza Covid-19 e in che misura la stessa abbia violato i termini del contratto di acquisizione. Nonostante le ripetute richieste, GrandVision non ha ritenuto di fornire tali informazioni, costringendo EssilorLuxottica all’azione legale».

GrandVision ha reagito diffondendo a sua volta un comunicato in cui si dichiara «in profondo disaccordo con le richieste di EssilorLuxottica» e afferma di avere «piena fiducia nel fatto che le richieste del gruppo franco-italiano saranno respinte dal tribunale». GrandVision, per altro, sottolinea di sostenere il progetto di acquisizione.

EssilorLuxottica ha annunciato alla fine di luglio 2019 l’intenzione di acquistare il 76,72% del capitale di GrandVision dal suo azionista di maggioranza, il gruppo Hal, con l’obiettivo poi di lanciare un’Opa sul resto del capitale a 28 euro per azione per un valore totale della società di circa 7,2 miliardi. L’acquisizione è sotto l’esame dell’antitrust Ue che nei giorni scorsi ha deciso di estendere di un’altra settimana l’indagine sull’offerta fino al 27 agosto. Si tratta della terza proroga da quando la Commissione ha avviato un’indagine su ampia scala a causa dei timori che l’accordo possa danneggiare la concorrenza.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)