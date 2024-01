Tonfo di Jd Sports a Londra, taglia le stime di utile per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tonfo di Jd Sports alla Borsa di Londra, dopo la revisione al ribasso delle previsioni di utile per l’esercizio 2024, sulla scia di una performance sotto le attese nella parte finale dello scorso anno. Il titolo della catena di abbigliamento sportivo in mattinata perde il 22% a 121,1 pence ed è la maglia nera dell’indice FT-SE 100 e dello Stoxx Europe 600. Il profit warning di Jd ha messo di cattivo umore gli investitori anche nei confronti di Adidas e Puma quotate alle Borsa di Francoforte.

Crescita ricavi organici sotto le previsioni

In un ‘aggiornamento’ sull’andamento delle 22 settimane al 30 dicembre 2023, Jd Sports ha reso noto che i ricavi organici a valute costanti sono aumentati del 6% e che la crescita su basi comparabili è stata dell’1,8%, “leggermente al di sotto delle previsioni” della società. La crescita nell’abbigliamento è stata frenata dal clima mite che è prevalso dalla seconda metà di settembre e l'alta stagione, ovvero dicembre, è stata più debole e con più vendite promozionali di quanto il gruppo avesse anticipato, “di riflesso a una maggiore cautela nelle spese al consumo”. Per questo, Jd Sports prevede ora una crescita organica dei ricavi sull’intero esercizio che si concluderà il 3 febbraio pari a circa l’8%. La società aggiunge che “il tasso di margine lordo è in linea con lo scorso anno” ed è quindi “al di sotto delle attese a causa dell’elevato livello di attività promozionale durante la stagione di punta”. Pertanto Jd Sports anticipa un tasso di margine lordo “leggermente al di sotto dello scorso anno”. L’esercizio 2024 risentirà anche della riclassificazione di alcune spese di capitale in spese operative, di minori entrate da interessi e di costi infrastrutturali.

Loading...

Utile ante imposte stimato tra 915 e 935 milioni sterline

Con queste premesse, il gruppo stima che l’utile ante-imposte e fattori di rettifica sarà tra 915 e 935 milioni di sterline. Il dato è inferiore alle attese del mercato, che puntavano a 1,04 miliardi e che Jd Sports a settembre aveva indicato di voler raggiungere. “Abbiamo fatto buoni progressi nella realizzazione del nostro piano strategico quinquennale”, ha commentato il ceo Regis Schultz, ricordando che nel corso dell’anno il gruppo ha aperto 200 nuovi negozi. “I principali mercati del gruppo hanno registrato un aumento dell’attività promozionale durante l'alta stagione, a causa della maggiore cautela dei consumatori, ma continuiamo ad aumentare la nostra quota di mercato", ha aggiunto il ceo, sottolineando che il gruppo continua ad "avere fiducia" nella propria strategia. Una fiducia che il mercato al momento non sembra condividere.

Come annotano gli analisti di Rbc Capital Markets, Jd Sports Fashion ha pubblicato un aggiornamento sulla performance aziendale più debole del previsto, trascinato da una minore crescita dei ricavi su base comparabile. Gli esperti della banca canadese aveva previsto una crescita dei ricavi attorno al 5%, mentre il gruppo britannico ha riportato un aumento solo dell’1,8%. "Crediamo che dicembre sia molto importante per Jd e rappresenti oltre il 30% dei profitti dell'intero anno del gruppo", affermano gli analisti, rilevando che Jd Sports dovrebbe comunque mantenere la sua posizione di partner preferito dei principali marchi di abbigliamento sportivo date le sue forti capacità di vendita al dettaglio.