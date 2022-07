Tonfo Novacyt a Parigi, ricavi e stime giù dopo crollo vendite test Covid

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo di Novacyt alla Borsa di Parigi, dopo che la società anglo-francese di diagnostica clinica ha comunicato un forte calo delle vendite nel primo semestre e tagliato le sue previsioni sull’esercizio. Il titolo è arrivato a perdere il 24% del suo valore. Nel primo semestre la società ha realizzato un fatturato di 16,5 milioni di sterline, in calo del 68%, di riflesso alla caduta delle vendite di test contro il Covid (-73%).

Novacyt rileva che la contrazione delle vendite è avvenuta più rapidamente del previsto e ha introdotto una serie di misure per razionalizzare ulteriormente i suoi costi. Inoltre sul fronte – alquanto pesante - degli stock, che alla fine del semestre avevano un valore stimato di circa 10,5 milioni di sterline e per l’80% erano collegati a prodotti Covid-19, Novacyt prevede di aumentare gli accantonamenti di 6,5 milioni di sterline, sulla base delle previsioni di vendita più deboli, per coprire i prodotti finiti e le materie prime in eccedenza. In questo contesto, se il calo delle vendite registrate nel secondo trimestre 2022 continuerà allo stesso ritmo nel resto dell’anno, il consiglio di amministrazione prevede un fatturato annuale di circa 25 milioni di sterline contro i 35-45 milioni stimati in precedenza. Questo si tradurrebbe in una perdita Ebitda di 11 milioni di sterline o di 4,5 milioni per l’attività corrente, se si esclude l’impatto degli accantonamenti per 6,5 milioni relativi agli stock.