Tonfo Philips ad Amsterdam, warning sul 2021 dopo un quarto trimestre difficile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scivolone di Philips alla Borsa di Amsterdam, dove l'AEX è in rialzo, dopo il warning sull’andamento del 2021, appesantito dalle difficoltà di approvvigionamento e dai maggiori oneri ricaduti sul quarto trimestre dell’anno. Il gruppo di apparecchiature medico-sanitarie ha comunicato che i ricavi dell’ultimo trimestre saranno pari a circa 4,9 miliardi di euro, cioè 350 milioni sotto le attese, a causa «dell’intensificarsi delle penurie nella catena globale di approvvigionamenti, relative principalmente ai componenti elettronici e alla capacità di trasporto via mare, come pure al rinvio di installazioni presso clienti». Questo e i problemi legati a un apparecchio per la respirazione prodotto da Philips hanno causato un calo delle vendite stimato a circa il 10%.

L’Ebita rettificato del trimestre è atteso a circa 650 milioni di euro, in flessione del 40%, per il calo dei ricavi e i maggiori costi. Di conseguenza le vendite del gruppo per l’intero esercizio 2021 sono ora stimate a circa 17,2 miliardi, in calo dell’1% e l’Ebita è previsto a 2,1 miliardi. La società ha precisato che gli oneri di ristrutturazione, per acquisizioni o altre ragioni nel quarto trimestre ammontano a circa 420 milioni di euro, cioè 315 milioni oltre il previsto. L'incremento è legato agli accantonamenti per il richiamo degli apparecchi per la respirazione annunciato in precedenza, ulteriormente aumentati di 225 milioni di euro, per il maggiore numero di apparecchiature che richiedono rimedi e per i maggiori costi di fornitura. “Stiamo lavorando in stretta collaborazione con i fornitori e i Governi per fare fronte alle carenze nelle consegne nella catena di forniture del settore sanitario e per essere sicuri che diano la priorità alle attrezzature mediche salva-vita”, ha commentato il ceo di Philips, Frans van Houten.