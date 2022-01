Tonfo di Siemens Gamesa a Madrid dopo terzo allarme utili in 9 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo di Siemens Gamesa alla Borsa di Madrid dopo il terzo profit warning in 9 mesi. I titoli della società che produce turbine per il settore delle energie rinnovabili perdono l'11,16% a 16,835 euro, con un minimo toccato a 15,885 euro, quando l'Ibex35 è in calo di un punto percentuale. I titoli sono arrivati al livello più basso dal luglio 2020. Le vendite su Siemens Gamesa a Madrid hanno trascinato al ribasso anche la controllante Siemens Energy alla Borsa di Francoforte, che perde il 13,49% a 19,845 euro, con un minimo a 19,665 euro, quando il Dax40 scende del 2 per cento.

Anche la controllante costretta a rivedere i target

Per gli analisti di Berenberg, Siemens Energy ha probabilmente sottovalutato la situazione di Siemens Gamesa che ha motivato la revisione dei target alla luce di difficoltà nella catena di approvvigionamento e nei costi. Come conseguenza, anche Siemens Energy ha leggermente rivisto le proprie previsioni per l'anno in corso, indicando di aspettarsi un calo dei ricavi tra il 2% e il 3%, contro la precedente stima di un calo tra l'1% e il 3%. Inoltre, il margine Ebitda adjusted è atteso ora al 2-4%, contro il 3-5% indicato in precedenza. I cali di Siemens Gamesa e Siemens Energy si riflettono anche su altri titoli del settore, a Francoforte Nordex perde il 7,52% e la danese Vestas è in calo del 6,92 per cento.