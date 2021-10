Tonfo per Snap: allarme sulla pubblicità digitale per social media ed e-commerce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riflettori su tech e social media Wall Street, tra risultati deludenti di Snap e del leader dei chip Intel e il collocamento via Spac di WeWork al termine di una travagliata marcia del colosso del co-working verso la quotazione. I titoli del comparto “social”, in particolare, sono finiti sotto pressione. Tutto in vista dei conti di Big Tech, che la prossima settimana debutteranno con un'altra società social al momento già nella bufera, Facebook. Nel clima di tensione e attesa, l'indice tecnologico...