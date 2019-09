Toni Belloni: «L’impegno Lvmh per la sostenibilità ha quasi 30 anni»

Avete raggruppato gli obiettivi in quattro “sottogruppi”. Ci può dare i dettagli?

Per l’obiettivo prodotti, il gruppo auspica di migliorare le performance ambientali di tutti i suoi prodotti entro il 2020. Per l’obiettivo catena di approvvigionamento, vogliamo prestare ancora più attenzione alla tracciabilità e alla conformità dei materiali e degli elementi usati per realizzare prodotti che riflettano l'eccellenza del gruppo, preservando le risorse naturali. Vogliamo inoltre rispettare gli standard più rigorosi nel 70% delle catene di approvvigionamento entro il 2020, fino ad arrivare al 100% entro il 2025. Poi c’è l’obiettivo cambiamento climatico: vogliamo ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal consumo energetico del 25% entro il 2020 rispetto al 2013, proseguendo le attività volte a lottare contro i cambiamenti climatici.Il quarto obiettivo riguarda i siti: intendiamo migliorare di almeno 10 punti percentuali i Kpi ambientali (consumo di acqua, consumo energetico, produzione di rifiuti) di tutti i siti produttivi, siti amministrativi e negozi.

Torniamo agli obiettivi raggiunti e quelli che vi ponete.

Compensare le emissioni, penso ad esempio agli annunci di riforestazione, è un’intenzione lodevole e anche noi siamo attivi su questo fronte. Ma ancora più importante è ridurre le emissioni, per non doverle proprio compensare. Tra il 2013 e il 2018 le abbiamo ridotte del 16%, risultato ancora più significativo se consideriamo che nello stesso periodo le vendite del gruppo sono cresciute in tutte le divisioni. L’obiettivo per il 2020 è di una riduzione del 25%. Altro dato di cui siamo orgogliosi è la gestione dei rifiuti: nel 2018 il 91% dei materiali di scarto è stato riutilizzato, riciclato o trasformato in energia. Siamo inoltre al 99% dei requisiti chiesti dal Responsible Jewelry Council per avere, nel 2020, la certificazione di ogni diamante usato.

Il 91% è un dato impressionante. Come ci siete arrivati?

L’esempio migliore è il Cedre, che sta per Centre Environnemental de Déconditionnement et Recyclage Ecologique, un’immensa piattaforma di riciclo dove confluiscono gli scarti quotidiani di Sephora e delle maison Lvmh di profumi e cosmetici. La piattaforma tratta e ricicla sostanze organiche, imballaggi, tester dei punti vendita, ricavandone vetro, cartone, legno, metallo, plastica, fibre tessili, alcol e cellophane. E’ presto per entrare nei dettagli, ma vorremmo avviare un progetto simile anche in Italia, dove abbiamo 11mila dipendenti e numerosi siti produttivi e atelier. La logistica della gestione degli scarti diventerebbe ancora più sostenibile.

A proposito di logistica: muovere le merci, portare i prodotti nei negozi, gestire l’e-commerce... anche qui si rischia di avere un impatto pesante sull’ambiente.

Anche in questo caso, abbiamo lavorato sul tema per anni. Nel 2007 Louis Vuitton ha aperto un centro logistico internazionale a Cergy-Pontoise, pochi chilometri a nord di Parigi. Si chiama Eole e ha partecipato a un progetto pilota divenendo il primo edificio logistico in Francia a rispettare gli esigenti standard Hqe (alta qualità ambientale). La struttura ad elevata efficienza energetica è riuscita a ridurre il proprio consumo di energia del 40% in 4 anni grazie all’impiego del riscaldamento geotermico, all’ampio uso della luce naturale e all’impegno attivo dei team che operano in loco. Dopo aver ottenuto la certificazione ambientale Iso 14001 nel 2009, Eole si appresta a divenire ancora più efficiente nell’ambito di un progetto di adeguamento agli standard statunitensi Leed per l’edilizia verde. Per l’ulteriore riduzione del consumo energetico è previsto in particolare il ricorso all’illuminazione Led e l’uso di nove lampade ad alimentazione solare poste all’ingresso del sito.





Guardando oltre il 2020 quali altri traguardi vi ponete?

Agli obiettivi già delineati si è aggiunto di recente l’impegno per l’Amazzonia, con uno stanziamento di 10 milioni di euro. Il 14 maggio abbiamo siglato un accordo con l’Unesco sulla biodiversità, altro tema che richiede progetti di lungo respiro. Entro il 2025 inoltre tutte le maison saranno in grado di offrire la tracciabilità di ogni tipo di pelliccia, pelle, lana, cashmere, per certificare che ogni filiera rispetta i più alti standard di animal welfare.