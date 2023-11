Toni Belloni: «Siamo entrati in una fase di sana normalizzazione della crescita»

Dopo il Covid, c’è stato quello che definisco “consumo euforico” di beni personali di lusso. Da qui le crescite a due cifre di Lvmh e di altri protagonisti del settore, che, ricordiamolo sempre, cresce di fatto ininterrottamente da 20 anni, nonostante l’11 settembre, la crisi da Sars in Asia, il crollo di Lehman Brothers, il Covid e la costante incertezza geopolitica globale. Ora siamo entrati in una fase di normalizzazione della crescita: nel breve periodo, in media, penso che sarà del 5-6%, anche se ovviamente all’interno del settore dell’alta gamma ci saranno differenze e Lvmh conta di proseguire a un tasso superiore a quello del mercato.

In tempi di grande attenzione alla sostenibilità, al suono di frasi, o forse slogan, come “consumare meno ma meglio” dove vedete i margini di crescita per i diversi marchi?

L’obiettivo è aumentare le quote di mercato nei Paesi dove siamo già: è possibile solo coltivando l’eccellenza e la desiderabilità di tutto quello che creiamo e produciamo e senza l’Italia non sarebbe possibile farlo. Per questo giriamo il Paese per raccontare ai giovani e alle loro famiglie le opportunità di lavoro che offriamo. Per il 2023, l’obiettivo era attrarre mille persone e lo stesso numero vale per le persone che vorremmo reclutare nel 2024.

