Toni Morrison, coscienza d’America Antirazzista e femminista, spaziando dal '600 all'oggi senza smettere di interrogare il presente, ha dato vita a un'epopea degli schiavi e dei loro discendenti tanto più importante quanto la loro memoria è stata cancellata di Lara Ricci

Toni Morrison era nata il 18 febbraio del 1931 a Lorain, nell’Ohio, seconda di quattro fratelli di una famiglia operaia. Tutti i libri di Morrison sono pubblicati da Frassinelli e una parte sono stati raccolti nel meridiano Mondadori a cura di Alessandro Portelli, con uno scritto di Marisa Bulgheroni, traduzioni di Franca Cavagnoli, Silvia Fornasiero, Chiara Spallino Rocca

7' di lettura

Tutti noi «ci sentimmo così integri dopo esserci ripuliti su di lei. Eravamo così belli avendo cavalcato la sua bruttezza (...) affilavamo il nostro io su di lei, puntellavamo i nostri ruoli con la sua fragilità (...) Ed era solo una fantasia, perché non eravamo abbastanza forti, ma solo aggressivi: non eravamo liberi, ma solo privilegiati, non misericordiosi, ma educati, non buoni, ma ben educati. Corteggiavamo la morte per poterci definire coraggiosi, e ci nascondevamo alla vita come ladri». Queste parole, così ricche di risonanze contemporanee, Toni Morrison le scrisse alla fine degli anni 60 sul tavolo della sua cucina di madre divorziata di due bambini piccoli. Si era da poco trasferita a Syracuse, nello stato di New York, dopo aver ottenuto un lavoro come redattrice nella divisione di editoria scolastica della Random House.

La bruttezza è quella della piccola Pecola Breedlove, personaggio del suo libro d’esordio, The bluest eye (L’occhio più azzurro, nell’edizione Frassinelli, L’occhio più blu, nel Meridiano Mondadori), del 1970. Morrison ha appena descritto che ne è stato della ragazzina afroamericana che aspettava un figlio dal proprio padre e sognava ossessivamente di avere grandi occhi blu che la rendessero degna di essere amata, occhioni davanti a cui nessuno potesse fare cose brutte: Pecola - dalla nascita prematura del bambino, dalla sua morte - colpisce l’aria con gesti da uccellino costretto a terra. Gesti via via ridotti «a un semplice arrancare tra cerchioni di ruota e girasoli, tra bottiglie di Coca Cola ed euforbie, tra tutti gli scarti e la bellezza del mondo - quel che lei stessa era diventata (...)». La voce narrante è un’altra ragazzina nera che isola Pecola, come tutti del resto, e odia e poi ama le coetanee bianche per «l’incantesimo che tessevano sugli altri», per la «delicatezza possessiva» delle donne nere quando le tenevano in braccio.

In questo romanzo, scritto dopo un’esperienza di insegnamento alla Howard University, l’università per afroamericani dove nel 1953 si era laureata in letteratura e aveva sperimentato come gli studenti si suddividessero in base all’intensità di nero della pelle, quella scala di toni sempre più chiari che saliva di pari passo con la classe sociale, ci sono già molti dei temi che si ritrovano nei suoi testi successivi. Temi intrecciati gli uni dentro gli altri, come le domande, che ne aprono di nuove.

Il topos ricorrente della «linea del colore», le gradazioni di grigio, appunto, che richiama quello del disgusto di sé, spesso mascherato da colpa altrui, lo troviamo per esempio in Sula (1973) o Home (2013), o anche nell’ultimo lavoro narrativo, Prima i bambini (2015, tutti editi da Frassinelli), storia di una bellissima ragazza afroamericana la cui mamma è inorridita quando l’hanno tirata fuori dalle sue gambe - «era così nera da farmi paura» - e il cui padre, anche lui come la madre piuttosto chiaro, le ha abbandonate entrambe, sentendosi tradito.

Un soggettoche a sua volta si porta dietro una riflessione sull’importanza politica di un canone estetico proprio per un popolo, quello dei discendenti degli schiavi, costretto a vivere nel Paese degli «uguali ma separati», della segregazione razziale, che li considerava inferiori, brutti, indegni. E che va a toccare quello dell’alienazione, caro a Morrison. Specializzatasi alla Cornell University con una tesi su Virginia Woolf e William Faulkner centrata sul tema del suicidio, lo riteneva «il tema centrale» della narrativa del ’900.