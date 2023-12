Toni Negri, il professore di Padova «cattivo maestro» degli anni di piombo

Nell’ottobre 1973 esce il numero zero della rivista “Controinformazione”, di cui Negri, assieme a Emilio Vesce, Fausto Tommei, Antonio e Luigi Bellavita, è uno dei fondatori. La pubblicazione conterrà nei suoi numeri una notevole documentazione di documenti riservati del SIFAR, nonché bollettini e proclami dei NAP, delle BR della RAF tedesca, e altre organizzazioni di lotta, oltre a fumetti, caricature, inchieste. Secondo il brigatista Alberto Franceschini, la rivista costituiva il collegamento fra le BR e il mondo esterno: «Se qualcuno voleva arrivare a noi, bastava che facesse girare la notizia nell’ambito di Controinformazione». Iniziano i veri guai con la polizia: dopo una perquisizione a Milano, Negri viene denunciato per attività sovversiva, ma poi prosciolto. E si arriva al 7 aprile 1979, quando centinaia di militanti che erano in relazione all’area dell’Autonomia furono inquisiti ed in molti casi arrestati. Il parlamento votò leggi speciali che privarono di alcune garanzie gli imputati. Negli anni successivi circa 60.000 attivisti furono indagati e circa 25.000 furono arrestati.

Il “teorema Calogero” e le leggi d’emergenza dopo il rapimento Moro

Qui emerge la figura del magistrato Pietro Calogero, e il suo famoso teorema, secondo cui i dirigenti e militanti di Autonomia Operaia «fossero il cervello organizzativo di un progetto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato». Quello che è conosciuto in storia come Processo 7 aprile fu una serie di processi penali contro membri e presunti simpatizzanti di Autonomia Operaia tra il 1979 e il 1988, in riferimento a fatti degli anni di piombo, in seguito all’inasprimento della lotta al terrorismo seguita al rapimento e all’omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse (1978), e in seguito alle aggressioni subite da alcuni docenti dell’Università di Padova. L’accusa mossa dalla Procura della Repubblica di Padova era che l’Autonomia fosse il volto legale di una più complessa organizzazione occulta, parte integrante del terrorismo rosso e collegata alle BR. Franco Piperno, in un’intervista del 2002, disse che Pietro Calogero (ai tempi giudice di Padova) e Caselli (corrispondente del primo a Torino), decisero gli arresti dopo consultazione con i segretari delle FGCI delle loro città.

L’elezione alla Camera con Pannella e la fuga in Francia

Nel 1983, durante il periodo di carcerazione preventiva, accettò la proposta di Marco Pannella di candidarsi alla Camera (nelle circoscrizioni di Roma, Milano e Napoli) per il Partito Radicale. Pannella desiderava una candidatura critica, e sostenne che Negri fosse vittima di leggi repressive, varate con l’assenso del Pci (si ricordi la figura spesso evocata di Ugo Pecchioli). Negri fu eletto con 13mila preferenze e uscì dal carcere di Rebibbia: l’11 settembre 1983, a piazza Navona, partecipò con Pannella ad un comizio convocato dai radicali con tema la giustizia e la carcerazione preventiva in prospettiva del dibattito alla Camera dei deputati per la richiesta di autorizzazione a procedere ed arresto di Negri. Ma la sua elezione, eretta a simbolo di una protesta legale contro la presunta illegalità di leggi varate nell’emergenza terrorismo, era destinata a cambiare rapidamente forma: il 19 settembre Negri partì dalla località marittima di lusso Punta Ala a bordo di uno yacht e, il giorno dopo, raggiunse Nizza con un traghetto dall’Isola Rossa. Il 20 settembre la Camera dei deputati concesse alla magistratura l’autorizzazione a procedere, e fu concessa l’autorizzazione all’arresto. Pannella disse che sarebbe tornato se lui lo avesse richiamato.