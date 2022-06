Tonino Lamborghini, estetica rivista al femminile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Linee aerodinamiche, estetica più minimal e virata al femminile. Sono gli ingredienti della collezione 2022 Tonino Lamborghini, che torna a 3 anni dalla prima prodotta in-house. «Con il nostro modello di punta, il Novemillimetri, abbiamo lavorato sul less is more: un design aggressivo, ma al tempo stesso concettualmente più elegante», spiega il ceo e vicepresidente Ferruccio Lamborghini. Il segnatempo, che deve il nome alla cassa in titanio spessa solo 9 mm, è animato da un movimento Swiss made automatico con funzioni di data e una riserva di carica di 38 ore. «Con lo stesso principio abbiamo ragionato sul New Spyder e sul Cuscinetto Lady, che rappresenta il primo passo per rientrare nel mercato femminile, tanto che stiamo già valutando lo sviluppo di altri due modelli». Il brand è distribuito in circa 40 Paesi, con focus su Medio ed Estremo Oriente e mercati in crescita come Usa, Sudamerica e Regno Unito

«La consapevolezza verso materie prime riciclate, la necessità di rivedere la supply chain e la logistica ci spingono verso soluzioni disruptive – conclude il ceo –. I movimenti saranno sempre svizzeri o giapponesi, ma pensiamo ci siano margini e capacità per slegarci dallo Swiss made».