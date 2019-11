Tonno italiano ko, ora i pescatori allevano a Malta

Il possibile ritorno

Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. «Il momento è adatto per far rinascere una filiera del tonno rosso in Italia», sostiene Paolo Tiozzo, vicepresidente Fedagripesca Confcooperative. In commissione Agricoltura e pesca, alla Camera, in questi giorni si discute proprio della proposta di legge per la creazione di una filiera industriale, che riporti gli allevamenti di tonno rosso in Italia e generi anche tutto un indotto della lavorazione del pesce, con risvolti positivi per l’occupazione delle città costiere del Sud. L’obiettivo è dare vita subito a un giro d’affari di 100 milioni di euro, più o meno quanto il comparto del tonno rosso generava nel 2005, prima che la Ue imponesse le sue quote. Una quindicina di armatori sono sono già detti interessati al progetto e due tonnare sono pronte ad aderire.

«A Malta ormai le gabbie per l’allevamento sono in overbooking»

Le ragioni per cui la rinascita dell’industria italiana del tonno rosso è possibile? Principalmente due: «La prima - spiega Tiozzo - è che a Malta ormai le gabbie per l’allevamento sono in overbooking. La seconda invece è che, dopo una decina d’anni di quote di pesca ridotte all’osso, il Mediterraneo si sta ripopolando di tonni e l’Unione europea ha deciso di allargare le maglie». Quest’anno l’Italia è stata autorizzata a pescare oltre 4.300 tonnellate di tonno rosso: più del doppio del 2011, quando fu toccato il minimo storico delle 1.787 tonnellate.