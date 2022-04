Tonno rosso, è braccio di ferro sulle nuova ripartizione delle quote

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è grande agitazione nel mondo dei tonnieri. Le Associazioni delle imprese della pesca del tonno rosso a circuizione, unico settore di pesca professionale e industriale del Paese con dimensione internazionale, si oppongono con forza alla riforma in discussione al Senato. Temono, infatti, che il testo, con le modifiche apportate in aula alla Camera che rivedono i criteri della redistribuzione di quote tra il mondo della pesca professionale e quello della pesca artigianale e accessoria, possa penalizzare il primo.

Partiamo dal considerare che quello della pesca del tonno rosso a circuizione (che dispone le reti in modo circolare, per racchiudere una parte di mare in cui pescare) è strategico nel Mezzogiorno: con imprese concentrate tra Campania e Sicilia, fattura annualmente circa 30 milioni, occupa 1.000 persone e ne conta 10.000 nell’indotto, fatto di cantieri navali, fornitori di attrezzature da pesca, impianti frigorifero, operatori subaquei, pescherecci per il traino gabbie, per il rifornimento di esche, imbarco di osservatori, etc.

Le imprese del settore sono raggruppate in quattro associazioni, tutte sorte nell’Italia Mediridionale: Armatori Siciliani del Tonno Rosso a circuizione di Acireale (Catania), Organizzazione di produttori della pesca Thunnus Thynnus, Consorzio Marenostrum Tuna e Associazione produttori tonnieri del Tirreno, tutte di Salerno. Se ne fa portavoce Marco Giachetta: «Abbiamo affrontato nel 2007 un Piano di ricostituzione della specie che è costato molto alle imprese, le cui barche sono passate in soli due anni da 68 a 12. Successivamente – dice –queste imprese hanno dovuto anche sostenere investimenti in tecnologie d’avanguardia, per garantire la sicurezza degli equipaggi e assicurare selettività nelle operazioni di pesca, così da catturare solo le specie bersaglio, nel pieno rispetto dell’ambiente e della Politica Comune della Pesca. Adesso si rischia di vanificare tanti sforzi».

L’Italia riesce negli anni a difendere una importante quota di pesca del tonno rosso in sede europea, si tratta di 4.745 tonnellate pari al 25,57% della quota Ue: l’Italia è il terzo Paese dopo Francia e Spagna con quote pari del 31% circa. Si arriva al disegno di legge ”1008” sul ”Riordino e la semplificazione normativa nel settore”, che parte dalla ipotesi non verificata quest’anno e solo eventuale nei prossimi di un aumento della quota italiana fissata annualmente dall’Iccat, l’organismo internazionale per la conservazione della specie.

Occorre fare un passo indietro. Attualmente al settore della circuizione (quello dei professionisti del tonno) viene attribuito il 72,7% della quota italiana (che nel 2008 arrivava all’85%). Le altre sono destinate ad altri tipi di pesca, per lo più a coloro che prendono varie specie ittiche. A esempio alla pesca con palangaro va il 13,5%, alla tonnara fissa l’8%, alla pesca sportiva e ricreativa lo 0,5% e, infine, resta una quota non divisa (5,3%), ed è questa quella su cui si litiga. «Negli altri Stati – aggiunge il rappresentante dei tonnieri – la pesca a circuizione detiene soglie più alte. In Francia il 95% ».