Tononi: «In BancoBpm tutti impegnati a dare liquidità con urgenza alle 500.000 Pmi clienti»

Garanzie dello Stato sui crediti, allentamento delle regole Ue sugli aiuti di Stato, Golden power esteso e alcune nazionalizzazioni in vista. Il nuovo debito pubblico è “innocente”, ma poi andrà ripagato. È preoccupato per il futuro?

Dobbiamo essere grati per la disponibilità dello Stato, e quindi in ultima istanza dei contribuenti, a garantire il finanziamento, ed in alcuni casi il salvataggio, di tante imprese in crisi, una crisi che peraltro non ha colpevoli, perché tali non sono né le imprese, né le banche, né lo Stato. È anche comprensibile che vi sia preoccupazione per l’eventualità che aziende strategiche del Paese in temporanea difficoltà finanziaria finiscano per essere assorbite da operatori stranieri. Ecco perché in queste ultime settimane le norme sugli aiuti di Stato sono state molto ammorbidite, ecco perché l’entrata dello Stato nel capitale di imprese private è sempre più guardata con favore e non con sospetto, ecco perché la parola “nazionalizzazione” è tollerata, perfino apprezzata. Tutto questo avrà come conseguenza un ruolo sempre più marcato dello Stato nella proprietà e nella governance delle imprese. Ritengo, e si tratta di un giudizio strettamente personale, che sarà importante programmare una strategia di rapida uscita dello Stato da questi investimenti, nell’interesse di lungo termine proprio degli stessi contribuenti.

Ora lo stock pregresso di crediti in sofferenza sarà più difficile da smaltire e nuovi Npl arriveranno. Per voi e per le banche italiane è questo il rischio principale dei prossimi mesi?

L’Npe ratio di BancoBpm (9,1% a fine 2019) è allineato alla media del sistema (8,7%). Questo grazie al drastico processo di de-risking di questi ultimi tre anni: il totale dei crediti deteriorati lordi è passato da 31 a 10 miliardi in questo periodo. In particolare, l’incidenza delle sofferenze nette sul totale dei crediti (1,5 miliardi pari all’1,5%) è tra le più basse del sistema. Per il futuro, molto dipende dai tempi di ripresa delle attività economiche, tempi oggi difficilmente prevedibili. In ogni caso, le garanzie offerte dallo Stato dovrebbero ridurre in modo significativo l’impatto sul costo del credito delle banche. Certo, sarebbe importante se il decreto liquidità si applicasse anche agli Utp (oggi lo fa solo marginalmente) e non soltanto ai crediti in bonis. Dobbiamo evitare che aziende che avevano intrapreso un percorso virtuoso e stavano uscendo da situazioni difficili finiscano per essere schiacciate da questa crisi.

Le imprese attendono di sapere dal Governo quando potranno riaprire. Voi non avete mai chiuso ma siete ovviamente interessati alla piena ripresa della piena attività economica. Crede che riaprire sia un’urgenza?