Topolino lascia il Metaverso. Disney liquida la divisione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Topolino lascia il metaverso. Walt Disney ha infatti deciso di eliminare la sua divisione nell’ambito del piano di riorganizzazione che prevede il taglio di 7.000 posti di lavoro. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Il piano di tagli, ha annunciato l’amministratore delegato Bob Iger, inizierà in settimana e si articolerà in tre fasi. La seconda inizierà in aprile e la terza prima dell’estate.

Guidata da Mike White, un ex dirigente dei prodotti di consumo della Disney, la divisione dedicata al metaverso aveva il compito di trovare modi per raccontare storie interattive in nuovi formati tecnologici, utilizzando l’ampia libreria di proprietà intellettuale della Disney. Evidentemente, un’opzione che per ora non convince più il management. Tutti i circa 50 membri del team sono finiti nel piano di lienceiamwnti, mentre Mike White rimane in azienda, anche se non è chiaro quale sarà il suo nuovo ruolo.

Loading...

Un altro colpo basso, insomma, per il metaverso, anche in virtù della frenata annunciata dall’azienda che aveva puntato maggiormente su questa tecnologia: Meta. L’impressione è che il business sia ancora molto acerbo, e che magari potrebbe volerci ancora qualche anno per capirne le reali potenzialità. Per ora sembra una scommessa che ha regalato pochi successi.