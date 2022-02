Toqua, la start-up che fa verdi le petroliere con l’intelligenza artificiale

«I margini di errore sulle previsioni di consumo restano elevati, tra il 10 e il 20% - spiega Casimir Morobé -. Noi associamo ai dati storici raccolti dagli armatori, quelli satellitari molto più completi ed estesi. Grazie ad algoritmi informatici possiamo ridurre il margine di errore nella stima dei consumi all’1%». C’è di più. Con l’intelligenza artificiale Toqua può anche stabilire con precisione quando è necessario ripulire lo scafo dalle alghe. Una nave non curata può consumare fino al 40% in più di carburante.

Grazie ai dati storici sulla navigazione delle diverse navi e alle informazioni meteorologiche e satellitari, Toqua punta ad ottimizzare la scelta delle rotte così come altre decisioni operative in modo da portare i risparmi di carburante al 10-20% rispetto ai consumi attuali. Questo ridurrebbe le emissioni di oltre tre volte l’impronta-carbonio della Svizzera. «Vogliamo che le scelte di navigazione non si basino più solo sull’esperienza del comandante, ma anche e soprattutto su dati scientifici».

Il nome Toqua significa in vietnamita nido di corvo, l’antico punto di osservazione in cima all’albero maestro: «Suonava bene!», sorride Casimir Morobé. La società ha appena raccolto sul mercato 500mila euro per rafforzare una squadra oggi di 4 persone, composta da ingegneri matematici, fisici nucleari ed ex comandanti di nave. L’azienda di Gand vuole da qui al 2026 conquistare clienti con un totale di 6.000 navi, vale a dire circa il 10% dell’intera flotta mondiale.

Nel frattempo, il settore guarda con prudenza agli ambiziosi obiettivi comunitari: l’Organizzazione marittima internazionale si è impegnata a ridurre le emissioni del 70% entro il 2050. Mentre tra Parlamento e Consiglio il negoziato sui testi europei prosegue, l’associazione europea di categoria (la ECSA) ha accolto «con favore» la recente proposta di Peter Liese, il relatore popolare tedesco, di creare con le entrate del mercato ETS un fondo per finanziare la ricerca & sviluppo in questo campo.