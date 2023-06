Tor Marancia, via libera alla riqualificazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Pubblico e privato insieme, a Roma, per un nuovo volto di Tor Marancia, Piazza Navigatori e via Giustiniano Imperatore. Oggi la presentazione in Campidoglio alla stampa, domani il confronto con i cittadini sul nuovo progetto della Foresta Urbana (Fo.Ro. Living) nell’ambito di un più ampio masterplan, che porterà alla rigenerazione di un quartiere popolare, dove la valorizzazione degli spazi pubblici avrà ricadute dirette sulla costruzione di un pezzo di città dove una piazza, un giardino e il mercato diventeranno poli d'attrazione per la comunità del Municipio VIII.

Un’iniezione di fiducia che scommette sulla qualità dell'architettura a firma Mario Cucinella Architects. Un investimento privato dell’ordine dei 55 milioni di euro (di cui 40 per l'operazione immobiliare e il resto in oneri e opere di urbanizzazione) promosso da Impreme spa, con un 15% di residenze destinato all'edilizia sociale pubblica e un cantiere che raggiungerà il traguardo nei prossimi 30 mesi.

Loading...

L’esito di un dialogo tra Municipio e Campidoglio che tiene insieme politiche pubbliche e rigenerazione urbana, traguardando la trasformazione lungo via Cristoforo Colombo verso le torri Ligini all’Eur, compresa la valorizzazione dell’ex fiera di Roma (per cui entro l’estate arriverà in giunta il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Orchidea srl ed entro l’anno partirà il concorso per un’area di 44.360 mq di sul privata di cui 80% di uso residenziale e il 20% di uso non residenziale, con almeno 7.100 mq di superficie destinata a social housing).

Fissato, intanto, per il 17 luglio l’avvio dei lavori per la realizzazione di Fo.Ro. – Foresta Romana, il complesso residenziale, commerciale e terziario che sorgerà dietro Piazza dei Navigatori, progettato appunto da MCA-Mario Cucinella Architects e promosso da Impreme. Tre saranno i piani interrati per parcheggi e impianti, 12 i livelli fuori terra per una sorta di “foresta abitata”, un accostamento di steli e tronchi di altezze diverse. «La frammentazione del volume, i giochi di convessità dei profili, le tensioni cromatiche generano un manufatto che ricorda una corteccia» il commento dell’architetto Cucinella che spiega il concept per l’edificio di nuova costruzione che salirà lungo via Cristoforo Colombo dove la strada piega verso sud-ovest e incrocia via Delle Sette Chiese, un'area densamente urbanizzata, ricca di elementi naturali fortemente connotanti, dai quali si è tratta ispirazione per sviluppare un nuovo concept di architettura residenziale.

Per questa “foresta abitata” si prevede l’impiego di sistemi costruttivi a secco, allineandosi alla visione che gli edifici contemporanei per non gravare ulteriormente sul patrimonio edilizio debbano essere parzialmente o completamente smontabili o riadattabili a diversi usi e funzioni, il tutto con il minor impatto sull’ambiente. Partendo da un concept originario di due torri separate, la soluzione Mca oganizza un volume che massimizza sia l'esposizione verso sud sia la vista verso il centro di Roma verso nord. Il risultato? Un volume sfaccettato (reso vibrante dalla scelta di impiegare la terracotta per le facciate) che si sgretola salendo, avvolto da un sistema di balconi curvilinei, il cui aggetto aumenta progressivamente. Al progetto strutturale ha contribuito Holzner Bertagnolli, per gli impianti mneccanici, elettrici e speciali STIMP srl, per l’antincendio Studio tecnico Zaccarelli srl e per il verde lo studio di Laura Gatti.Partiti intanto anche i cantieri di un mix di interventi previsti nella convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori che prevede parcheggi pubblici per circa 39mila mq, verde pubblico per 16mila mq, oltre al ridisegno dei percorsi delle piste ciclabili, alla realizzazione di servizi per il quartiere come la nuova “Bocciofila”, uno skate park e una area giochi per i bambini più piccoli.