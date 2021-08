Torello, Tavassi, e Napolitrans: il trasporto apre alle assunzioni di ex Whirlpool

Si tratta di un’attività difficile, a volte rischiosa. Possiamo pensare di assumere un operaio metalmeccanico di 45 o 50 anni e farlo viaggiare su un camion?». Per Tavassi il bacino degli esuberi industriali può essere preso in considerazione ma sarà possibile recuperare poche figure e non si risolverà così il grave problema. Tavassi guida un’azienda che si occupa di trasporto, logistica e distribuzione di merce e nell’ultimo anno ha visto ancora crescere la sua produzione del 20% circa, dopo analoghi trend negli anni precedenti. È licenziataria esclusiva del marchio GLS per Napoli e provincia. Con una flotta di 210 furgoni e circa 70 dipendenti, in sinergia con altri servizi logistici, la Temi Spa distribuisce il prodotto affidato dai propri clienti in Italia ed in tutta Europa in 24/72 ore.

Mancano i giovani candidati

Ma la difficile ricerca dei camionisti riguarda soprattutto le aziende che si occupano di trasporti di ampio raggio. La Torello di Umberto Torello, con sede ad Avellino associa la propria analisi a quella degli altri rappresentanti del settore. «Prima riuscivamo a trovare tutti i profili di cui ci fosse bisogno con facilità. I giovani venivano presso di noi e si proponevano». Fatto sta – continua Torello – che «il nostro settore non è più appetibile e non c’è cambio generazionale. Quali soluzioni? Ricollocare il dipendente che non ha fatto altro che produrre lavatrici per trent’anni e farlo salire sul Tir? Possiamo farlo – ammette – ma pochi saranno adatti: serve una formazione adeguata e soprattutto la giusta forma mentis.

La Torello è una delle maggiori aziende di autotrasporto del Sud d’Italia che fa servizio in tutta Europa, con 12 filiali e 2.500 dipendenti. Torello fa presente: «Stiamo lavorando molto per la formazione con corsi finanziati da noi stessi o utilizzando sostegni pubblici. Facciamo assunzioni continuamente ma trovare profili e persone giuste è sempre più difficile».