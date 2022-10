Torino e l'arte contemporanea

Novembre è il mese che Torino dedica all’Arte contemporanea con un ricco programma di eventi, mostre ed appuntamenti: le Luci d'Artista saranno accese dal 27 ottobre al 8 gennaio 2023 e dal 4 al 6 novembre l’Oval Lingotto ospita Artissima, la prima fiera internazionale d'arte contemporanea italiana. E ancora da segnarsi in agenda: The Others Art Fair, Paratissima Circus, Flashback, Art Site Fest, Movement Torino Music Festival, C2C - Club to Club.. Insomma per chi ha voglia di fare un'immersione nella cultura dell'arte e in quella musicale non c'è che l’imbarazzo della scelta. Artissima è la principale fiera d'arte contemporanea in Italia: sin dalla sua fondazione nel 1994, unisce la presenza nel mercato internazionale a una grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca.

Alla fiera partecipano ogni anno gallerie da tutto il mondo. Non lontano nel territorio delle Langhe, Roero e Monferrato fino alla fine di gennaio a farla da padrone c'è la grande tradizione enogastronomica legata al Tartufo che proprio a novembre raggiunge il suo picco anche in termini di eventi e manifestationi.

