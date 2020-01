Torino, finisce il sogno delle city car elettriche targate Bolloré Nel Canavese veniva realizzata la Bluecar, un modello utilizzato nei servizi di car sharing. Il contratto di collaborazione tra i francesi e Pininfarina è stato chiuso tre anni prima della scadenza di Filomena Greco

Nella foto Marie Bolloré (Afp)

4' di lettura

Una collaborazione lunga più di dieci anni arrivata ora al capolinea, con il rischio di chiudere una fabbrica dove per anni sono state assemblate auto elettriche e di licenziare una cinquantina di operai. Succede a Bairo, nel Canavese, in provincia di Torino. È lì che nasce nel 2007 la collaborazione tra i francesi del Gruppo Bolloré e Pininfarina per realizzare una delle prime city car elettriche, la Bluecar, utilizzata nei servizi di car sharing a Parigi – fino a metà 2018 –, Lione e Bordeaux e, dal 2016, anche a Torino.

Pininfarina si occupa del design e affitta ai francesi il ramo d’azienda di Bairo, fabbrica e dipendenti. Sono gli anni della crisi, profonda, della Pininfarina di Cambiano, gli anni in cui la Fiat acquisisce il polo di Grugliasco che diventa la fabbrica di Maserati – nel 2009 – mentre De Tomaso prende il secondo ramo produttivo e dopo la mobilitazione sindacale e l’inchiesta per truffa sui fondi pubblici chiude. Da allora Pininfarina ha cambiato pelle e oggi è un’azienda risanata grazie al rilancio da parte degli indiani di Tech Mahindra. Mentre la mobilità sta puntando dritto verso le motorizzazioni elettriche, soprattutto in Europa, sulla spinta dei target di riduzione delle emissioni di CO2 imposti da Bruxelles. Eppure una piccola fabbrica dove si realizzano city car elettriche, l’unica in Italia prima che Fca annunciasse l’avvio delle linee di produzione della Fiat 500 elettrica a Mirafiori, chiude i battenti. Una vicenda che pone un tema industriale e sindacale.

La fine della collaborazione

Risalgono alla primavera scorsa le prime notizie sulla fine, anticipata rispetto alla scadenza naturale, della collaborazione tra i due gruppi, Bolloré e Pininfarina. A luglio scorso è arrivata la conferma ufficiale: il contratto di collaborazione si chiude tre anni prima della scadenza, fissata al 2022. In una nota la stessa Pininfarina aveva chiarito che «il contratto di affitto di ramo d’azienda in essere con il Gruppo Bolloré ha naturale termine il 31 dicembre 2022. Si ricorda inoltre che il contratto può essere anticipatamente rescisso tre anni prima della sua scadenza», con una comunicazione formale al 30 giugno scorso. Finita la commessa di autovetture destinate al car sharing nella città di Singapore, l’attività si è fermata.

Pininfarina ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per i 46 addetti di Bairo e contestualmente ha presentata al ministero del Lavoro la richiesta per un periodo di cassa integrazione straordinaria per cessata attività. Se da Roma arriverà l’ok, ci sarà un anno di ammortizzatori sociali e un lasso di tempo utile per valutare l’arrivo di possibili investitori che si facciano carico di stabilimento e dipendenti. Se così non fosse, si aprirebbe un’ennesimo fronte di crisi industriale in una regione, il Piemonte, che sta vivendo una fase complicata dal punto di vista produttivo.

La trattativa sindacale

Con l’avvio della procedura di licenziamento collettivo si apre una fase sindacale delicata. «Faremo un appello a Pininfarina – dice il nuovo segretario della Fim Cisl di Torino, Davide Provenzano – affinchè non butti via una esperienza industriale importante come quella di Bairo. Chiediamo che l’azienda cerchi dei partner per portare avanti la produzione nel sito del Canavese in un settore importante ed emergente come quello della mobilità elettrica. Quei 47 lavoratori hanno una esperienza e una professionalità all’avanguardia proprio perché da anni lavorano sull’elettrico. Perdere questo patrimonio grida vendetta».