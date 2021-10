Torino con Green Pea, il Grattacielo Piemonte e la torre Intesa San Paolo sfiora le Alpi

Entro il 2022 dovrebbe essere completato il Grattacielo che ospiterà la Regione Piemonte progettato da Massimiliano Fuksas. Già adesso, comunque, Torino è una meta assai trendy soprattutto dopo l'erezione da parte di Intesa San Paolo della torre in vetro e acciaio: si può mangiare nel ristorante chiamato Piano35 dal numero del livello in cui si trova e dove la vista sulla città e le Alpi è magnifica. Ci troviamo nella zona di Porta Susa, a ridosso di quella stazione sotterranea che ha riqualificato l'intera area. Anche il Lingotto è una zona di grande attrazione: ha aperto da poco Green Pea, retail park dove gli acquisti hanno come ragione scatenante il desiderio di fare uno shopping rispettoso dell'ambiente: l'edificio è opera di ACC Naturale Architettura e di Negozio Blu Architetti Associati. Da lì si fa presto a salire sul tetto del Lingotto e ammirare la collezione della Pinacoteca Agnelli (l'Avvocato e Marella adoravano Henri Matisse) per poi fare una passeggiata sulla pista pensile dove venivano provate le automobili. E già che si è in casa Juventus, anche il suo stadio Allianz con il museo della squadra, il centro commerciale meritano una visita.

