Torino hub dell’auto elettrica - Parte la produzione della 500 A Mirafiori è concluso l'allestimento della linea per la realizzazione in serie dell'utilitaria di Fca. La Ghibli, prodotta a Grugliasco, diventerà il primo modello ibrido di Maserati di Filomena Greco

I robot della linea di assemblaggio della Fiat 500 elettrica

Produzione al via nel secondo trimestre dell’anno e presentazione della nuova Fiat 500 elettrica durante il Salone di Ginevra, a partire dal 5 marzo, mentre il 4 luglio sarà la volta della presentazione alla stampa internazionale. L’ingresso di Fiat Chrysler nel mondo dell’auto elettrica ed elettrificata parte dunque da Mirafiori, dove l’allestimento della linea produttiva della nuova 500 è concluso, le prime auto in fase di test sono in circolazione e dove da marzo inizierà la produzione in serie del modello che segna il debutto del Gruppo nel mondo dell’e-mobility.

Contestualmente partirà il programma di elettrificazione della Ghibli, prodotta a Grugliasco, che diventerà il primo modello ibrido del Tridente. Nel frattempo, però, i volumi produttivi del polo torinese dell’auto si sono dimezzati nell’arco di un anno.

La sfida di Mirafiori

A regime, si prevede una produzione pari a 80mila unità all’anno con 1.200 persone al lavoro. Ma nel frattempo i volumi di Mirafiori si sono più che dimezzati rispetto al 2018: lo stop alla linea dell’Alfa Romeo Mito e un mercato difficile per Maserati hanno ridotto la produzione l’anno scorso a quota 11.181 unità contro le 28.900 autovetture del 2018. A dicembre per Mirafiori è stato raggiunto l’accordo per prorogare fino a settembre 2020 i contratti di solidarietà per 2.600 lavoratori, con una riduzione dell’orario di lavoro fino al 60%. Sarà dunque la 500 elettrica a risollevare le sorti dello stabilimento torinese dell’auto, o almeno a integrare i volumi, sebbene ci vorranno un mercato disponibile e almeno due anni di tempo per raggiungere i volumi produttivi stimati in questa fase. Da inizio anno sono state 811 le Maserati Levante prodotte a Mirafiori, su dieci giorni di lavoro, ritmo analogo anche a Grugliasco, con 739 tra Ghibli e Quattroporte messe in produzione.

Contestualmente all’industrializzazione del primo modello full electric del Lingotto, Fca ha avviato due progetti che procedono in parallelo, entrambi collocati nel comprensorio di Mirafiori: il primo è l’hub destinato allo sviluppo di tecnologie Smart Grid con Terna, il secondo è il polo di assemblaggio e riutilizzo delle batterie a litio.

Il polo Maserati di Grugliasco

Linee produttive al minimo storico anche a Grugliasco, dal 2013 lo stabilimento destinato alla produzione delle Maserati dopo la decisione di rilanciare il brand. Da allora la produzione ha raggiunto un picco nel 2014 – 36mila autovetture prodotte – per poi calare progressivamente e ridursi ad una produzione stimata a quota 10mila unità nel corso del 2019 contro le 14mila vetture nel 2018. Contratti di solidarietà per i quasi 1.500 addetti, fino a giugno. Quattroporte e Ghibli, prodotte nello stabilimento torinese, si presentano come prodotti maturi e scontano un mercato in forte contrazione, soprattutto in Cina . Uno scossone però potrebbe arrivare quest’anno con l’avvio del programma di elettrificazione della Ghibli. La berlina del Tridente sarà il primo modello ibrido – in versione plug in – di casa Maserati e sarà presentato a luglio prossimo, per arrivare sul mercato qualche mese dopo. Potrà rinvigorire l’appeal del brand lusso di Fiat Chrysler ma difficilmente potrà incidere sui volumi produttivi. Saranno le “storiche” GranTurismo e GranCabrio, completamente ridisegnate, poi, secondo il piano industriale illustrato da Maserati nell’autunno scorso, a rappresentare i primi modelli full electric del Tridente, con un orizzonte temporale però più in là nel tempo, a partire dal 2021, e investimenti per 800 milioni. La produzione, come comunicato dal Gruppo, sarà concentrata nel polo di Torino: potrebbe essere Grugliasco oppure la stessa Mirafiori, dove si consoliderebbero le attività sul fronte della mobilità elettrica. Sebbene attualmente tutta la produzione Maserati sia concentrata a Torino, la città non giocherà due delle partite industriali del prossimo futuro previste per il brand lusso del Lingotto: la prima è quella per la super sportiva della casa, destinata allo stabilimento di Modena e che sarà presentata a luglio, la seconda riguarda invece lo Sport Utility Vehicle Maserati assegnato alla fabbrica di Cassino e che vedrà debuttare le presierie entro fine 2021.