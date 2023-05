Torino inaugura social e student housing all’ex Villaggio Olimpico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nelle sette palazzine dell’ex Villaggio Olimpico MOI (Mercato Ortofrutticolo al’Ingrosso) di Torino taglia il nastro il nuovo complesso residenziale di social housing con una dotazione di circa 400 posti letto, dedicato principalmente alla residenzialità temporanea a tariffe convenzionate per studenti e giovani lavoratori e per studenti bisognosi e meritevoli provenienti dalle graduatorie del Diritto allo studio.

L’iniziativa – che scommette di essere un volàno di rigenerazione urbana per il quartiere torinese Borgo Filadelfia – è promossa dal Fondo Abitare Sostenibile Piemonte (Fasp), gestito da Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat) con la partecipazione del Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT Sviluppo e Crescita, del Fondo Social & Human Purpose, Comparto A, gestito da Ream Sgr e delle maggiori fondazioni di origine bancaria piemontesi.

Il complesso viene gestito da Camplus, primo provider italiano di co-living e di housing per studenti universitari, con 11mila posti letto, di cui 2.100 a Torino.

L’inaugurazione avviene a seguito della conclusione del “Progetto MOI - Migranti un'Opportunità di Inclusione”, promosso da Comune di Torino, Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Diocesi di Torino, Città Metropolitana di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha offerto opportunità di autonomia abitativa e lavorativa a oltre 800 persone che precedentemente occupavano quegli spazi, consentendo l’avvio del processo di riqualificazione.

La riqualificazione urbana e sociale delle palazzine dell’ex Villaggio MOI mette a disposizione dei futuri residenti un‘offerta abitativa moderna ed accessibile, ricca di servizi alla persona. Molte di queste iniziative nell'area torinese – Orbassano, Ivrea 24, Campus Sanpaolo, Cascina Fossata, Luoghi Comuni Porta Palazzo, San Salvario, Mari.house e altre – sono nate nell’ambito del sistema dell’housing sociale promosso dalle fondazioni torinesi di origine bancaria – Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT – e dal FIA (Fondo Investimenti per l’Abitare) di cui il Gruppo Cdp è gestore e principale investitore, insieme al MIT e alle principali istituzioni del mondo bancario, assicurativo e previdenziale.

I progettisti dell’iniziativa sono lo studio di architettura Picco Architetti, la direzione dei lavori è stata curata dallo Studio Pession Associato mentre l’impresa realizzatrice è la Cogefa Spa.

«Celebriamo oggi un nuovo esempio virtuoso di collaborazione istituzionale pubblico/privata, grazie al quale è stato possibile trasformare una situazione di emergenza sociale, in un'opportunità di rigenerazione urbana di un'area simbolica per Torino, creando infrastrutture sociali a fronte delle esigenze abitative delle nuove generazioni, stimolando nel contempo un processo di integrazione sociale per gli ex occupanti, grazie all'iniziativa delle istituzioni e degli operatori del territorio – commenta Giancarlo Scotti, amministratore delegato di Cdp Real Asset Sgr e direttore immobiliare di Cdp Spa –. Le infrastrutture per l'abitare sono uno degli obiettivi prioritari del Gruppo Cdp, che in Piemonte ha già investito in tre piattaforme dedicate all’housing sociale per la realizzazione di 1.400 alloggi sociali e 1.800 posti letto in residenze universitarie e temporanee. Il Sistema dei Fondi per l’Abitare Sociale, gestiti da Cdp Real Asset, intende promuovere interventi caratterizzati da un elevato impatto sociale sul territorio e focalizzati sulle “3 S” dell'abitare sostenibile: social, student e senior housing»