Torino, incognita Mirafiori nell’autunno dell’auto

A Melfi c’è stato uno sciopero che, per la prima volta dopo anni, ha coinvolto tutti i sindacati metalmeccanici– i “firmatari” del Contratto collettivo di Gruppo e la Fiom – per esprimere le forti preoccupazioni sul futuro industriale dello stabilimento lucano. Stessa preoccupazione c’è anche a Mirafiori, nel cuore della città di Torino, senza che però in questo caso siano maturate le condizioni per una protesta condivisa.

La prima parte dell’anno si è chiusa con un ritmo sostenuto per la produzione delle Fiat 500 bev, tanto da scommettere sulla soglia delle 100mila unità entro fine anno. L’autunno invece è iniziato con una settimana di cassa integrazione, a cui se ne potrebbero aggiungere altre due nel mese di ottobre, sia sulla linea di produzione della city car elettrica tra le più vendute del Gruppo italo-francese che sull’area Maserati. La comunicazione aziendale del futuro periodo di cassa integrazione ordinaria, spiega la Fim-Cisl in una nota, interessa entrambe le unità produttive, Maserati e Fia 500 bev, coinvolgerà poco meno di 2,400 addetti per un periodo definito «consistente», dal 19 Ottobre al 3 Novembre. Si punta il dito contro il rallentamento del mercato e in questo contesto, certo, non aiuta il fatto che in Italia le immatricolazioni di auto full electric restino al palo, intorno al 4% delle immatricolazioni contro una media del 15% nel resto d’Europa.

I nodi di Mirafiori

Se dunque prima la preoccupazione era circoscritta all’area Maserati, con volumi al lumicino, ora si teme che la Fiat 500 full electric, la più venduta nel suo segmento, abbia esaurito la sua corsa. «Immaginiamo che la Fiat 500 bev non raggiungerà il target di 100mila unità prodotte entro la fine dell’anno, con queste tre settimane di cassa annunciate non ci sono le condizioni per questo aumento dei volumi» spiega Edi Lazzi, segretario della Fiom di Torino. Questo rallentamento rende la questione dei nuovi modelli per Mirafiori non solo evidente, aggiunge Lazzi, ma anche urgente. «Per garantire la piena funzionalità di Mirafiori e azzerare la cassa c’è bisogno di un piano che assegni allo stabilimento nuovi modelli. Non bastano due Maserati di nicchia e una 500 elettrica, serve un modello che sia capace di registrare volumi più ampi e poi un secondo modello magari su un segmento più alto di mercato».

Per Gianni Comparetto, delegato della Fim a Mirafiori, «la preoccupazione è duplice, da un lato c’è l’incognita delle produzioni future di Maserati, dall’altro preoccupano le ulteriori settimane di cassa ordinaria per Mirafiori. A inizio anno, in piena crisi dei semiconduttori, questa fabbrica di fatto non si è fermata mentre oggi la situazione è diventata molto problematica». Incertezze che potrebbero rilanciare l’iniziativa del tavolo tra istituzioni e segretari territoriali dei sindacati metalmeccanici.

A preoccupare i sindacati è anche il fatto che il polo torinese del Gruppo è destinato a vedere rimpicciolire il numero di addetti in produzione. Nelle Carrozzerie i lavoratori sono scesi a quota 3.200, con un’età media alta e senza piani di nuove assunzioni. «Anche i due nuovi centri che saranno collocati a Mirafiori – aggiunge Edi Lazzi – quello per l’economia circolare, con 400 addetti, e il Battery Technology Center, con 100 tecnici, utilizzeranno lavoratori interni al Mirafiori.